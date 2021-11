Quasi tutti sanno che avere bambini in casa equivale ad avere grandi quantità di giochi, disegni, penne e pennarelli. Soprattutto questi ultimi, quando i bambini sono in età scolare, ne abbiamo davvero tantissimi sparsi per casa, di tutte le grandezze e tonalità.

Tutto questo porta noi genitori a fare assiduamente delle verifiche di funzionalità così da togliere quelli secchi o rotti. Non buttiamo subito via i pennarelli finiti se possiamo realizzare queste divertenti e utilissime idee di riciclo. L’errore sta proprio nel gettare subito nel cestino i colori inutilizzabili, sia per insegnare l’arte di non sprecare sia sfruttare la nostra fantasia per nuovi impieghi.

Proviamo a farli risorgere

Non è assolutamente sicuro che il pennarello che non scrive sia per forza privo di inchiostro. Esistono dei semplici metodi per provare a far “rivivere” i nostri colori.

intingere la punta nell’aceto da cucina;

aprire il tappino nella parte superiore del pennarello e inserire alcune gocce di alcool nel tampone interno;

per i pennarelli migliori esistono su Internet o in negozi specializzati, delle cartucce da sostituire a quelle obsolete.

Questi sono le ultime possibilità che potrebbero avere i nostri colori per continuare a fare il loro consueto “lavoro”. Altrimenti, più avanti, vedremo delle idee che rivoluzioneranno la vita dei nostri pennarelli finiti.

Avendo ottenuto scarsi risultati, con i metodi spiegati prima, non ci resta che trovare altre soluzioni per non mettere i colori nel cestino. Estraiamo il tampone dall’interno dello stelo, facendo attenzione a non sporcarci, e inseriamolo in vasetti riempiti di acqua. Dopo qualche giorno in immersione, l’inchiostro sarà passato nel liquido così da disegnarci con la tecnica dell’acquerello.

A volte capita che l’inchiostro nel pennarello sia davvero finito ed è in questo momento che la nostra fantasia e dei nostri bambini deve venire fuori. Gli steli privati dei tappi e della cartuccia possono diventare tantissime cose. Con i loro colori sgargianti possiamo creare uno Shangai o, incollandoli tutti intorno ad un rotolo finito di carta igienica, un portapenne davvero divertente.

Con le dovute precauzioni possiamo farci aiutare dai bambini per attaccare, con la colla a caldo, i pennarelli uno affianco all’altro. Dando la giusta forma potremmo creare delle coloratissime cornici da appendere o appoggiare dove preferiamo.

L’ultimo suggerimento riguarda i tappi, perché anche loro potrebbero essere utilizzati per un accessorio fashion. Praticando dei forellini sull’estremità chiusa e passando al loro interno un filo (di metallo o uno spago), questi possono trasformarsi in particolari collane.