Eccolo qui il periodo più bello dell’anno, fatto di colori, profumi e calore. Il periodo in cui si risvegliano i fiori, le giornate di allungano e il clima rigido lascia il posto ad uno più mite.

La primavera è una via di mezzo tra il buio invernale e l’afa tipica dei mesi estivi che ci rende stanchi e spossati.

Accogliamo ogni anno con grande gioia l’arrivo di questa stagione e non vediamo l’ora di godere appieno di tutto il bello che ha da offrirci. La voglia di uscire e di stare all’aria aperta si accompagna al desiderio di cambiare finalmente outfit. Un abbigliamento leggero, comodo e soprattutto colorato, che rimpiazzi i colori scuri dei mesi appena trascorsi.

Tuttavia, la temperatura non è ancora tale da permetterci di andare in giro con maglie senza maniche e pantaloni corti, ma non è un problema. Infatti, la moda primaverile rappresenta un buon compromesso tra capi leggeri ma non troppo, che si avvicinano lentamente all’abbigliamento impercettibile tipico dell’estate.

A questo proposito, gli esperti di moda di ProiezionidiBorsa vogliono annunciare ai loro fidati Lettori una nuova tendenza tipica di questo periodo. Vediamo di cosa si tratta.

Sta andando a ruba il capo d’abbigliamento più richiesto di questa primavera che è un connubio di eleganza e comodità

Si tratta della giacca di cotone con le maniche a tre quarti, un must have della stagione che si adatta ad ogni stile. D’altra parte, questo tipo di giacca è perfetto in qualsiasi circostanza, da formale a casual, dove cerchiamo di sentirci più comodi possibile. Diversamente dalle classiche da tailleur che usiamo per il lavoro, il cotone è molto traspirante e consente anche ampi movimenti. Quindi, non i soliti tessuti rigidi che ci impediscono anche e soltanto di alzare le braccia.

Inoltre, le maniche a tre quarti danno un tocco originale e informale rispetto alle solite.

Possiamo trovarla in vari modelli, ma quello più in voga è lungo poco oltre la schiena e senza bottoni. Va bene con i jeans oppure con qualsiasi altro pantalone e perché no, anche con le gonne o un abito corto. Da abbinare a scarpe alte o basse, addirittura alle sneakers autunnali o primaverili per tutti i giorni.

Relativamente ai colori, la stagione in corso si tinge di tonalità pastello, tra cui il verde, il celeste e il rosa chiaro. Sta a noi scegliere il colore della giacca che sta andando a ruba e che non può assolutamente mancare nel nostro armadio.

