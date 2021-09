Ogni occasione richiede un abbigliamento specifico, più o meno formale, semplice o più estroso, elegante o casual. Ed ecco che dobbiamo comprare un abito per eventi importanti, un tailleur per il lavoro e un completo più semplice per tutti i giorni. Senza contare le scarpe, croce e delizia di ogni donna, che si sente obbligata a indossare i tacchi in determinati contesti.

C’è chi li adora e non potrebbe farne a meno, ma c’è anche chi eviterebbe volentieri di indossarli e rischiare di fare un tonfo. Il problema scarpe, però, non riguarda solo le donne, ma anche gli uomini, costretti a usare mocassini rigidi e scomodi che provocano dolore ai piedi.

Cosa si può fare in questi casi? È possibile sostituire le scarpe eleganti con un paio confortevole e da tutti i giorni, senza sembrare troppo sportivi e fuori luogo? Certo che è possibile, vediamo come.

Stanno bene con tutto e si usano soprattutto in autunno queste scarpe comode e trendy

È possibile indossando un modello apparentemente sportivo, ma in realtà incredibilmente versatile: le sneakers. Nate come scarpe da passeggio, da abbinare preferibilmente alla tuta, presto sono diventate un accessorio immancabile nella scarpiera di uomini e donne di ogni età. Non c’è bisogno di farsi del male per vestirsi bene, bastano piccole attenzioni.

Infatti, ecco come abbinare le sneakers per essere sempre comode ma eleganti, con i giusti abbinamenti.

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’abbandono dei trampoli e degli abiti troppo formali, per far posto a uno stile semplice ma curato. Anche un abito nero al ginocchio, se abbinato a una collana sgargiante, una borsa di pelle e a delle sneakers bianche, è assolutamente alla moda. Anche jeans e giacche non sono da meno, persino per i maschietti più vanitosi. Facciamo proprio un esempio di moda maschile.

Moda uomo elegante e casual

Cosa dire di una camicia bianca, abbinata a una giacca blu, a un denim scuro e a un paio di sneakers bianche? Noi diciamo che il risultato è a dir poco perfetto: semplice, sobrio, bello e molto versatile.

Per l’ufficio, per una cena con amici o per una riunione al lavoro, con questo look crediamo proprio che si potrà andare sul sicuro.

Non solo bianche o molto chiare, è possibile trovare le sneakers di tanti colori, dal blu al nero e addirittura al grigio. In fondo, stanno bene con tutto e si usano soprattutto in autunno queste scarpe comode e trendy, per cui è arrivato il momento di provarle. E soprattutto, non è detto che dobbiamo sacrificare la nostra comodità per essere alla moda e questa ne è la conferma.