Con la primavera appena iniziata, un grande cambiamento ci aspetta. Il cambio di stagione sta bussando sull’anta dell’armadio e il nostro guardaroba scalpita per cambiare aria.

Infatti, è già l’ora di sostituire gli indumenti più pesanti con quelli più leggeri, sbarazzini e colorati. Tante delle cose che abbiamo continueranno a spopolare, per esempio il blazer o il trench per la mezza stagione.

Invece, se avessimo in mente di fare nuovi acquisti, ecco alcuni capi d’abbigliamento da avere nell’armadio nel 2022 per una primavera-estatate super alla moda.

Tuttavia, molte delle nuove e delle vecchie tendenze ci porteranno a mettere “più a nudo” il nostro fisico e a mostrare qualche lembo di pelle di più.

Così, quei chiletti che ci fanno compagnia da tempo, o che abbiamo accumulato durante l’inverno, non saranno più nascosti sotto look stratificati, cappotti e piumini.

Per azzerare la loro presenza potremmo buttarci sulla palestra e per esempio questo allenamento sarebbe indicato per pancia piatta, fianchi snelli e glutei da brasiliane.

Però, mentre ci lavoriamo su, potremmo sfruttare qualche trucchetto che arriva direttamente dalla moda.

Non solo outfit tinta unita e jeans scuri, ecco i 7 accessori più cool della primavera per sembrare più magre

Solitamente le fashion influencers danno due consigli base.

Innanzitutto, sia per look da ogni giorno sia per le occasioni più eleganti, l’ideale sarebbe abbinare vestiti dello stesso colore. In questo modo, non si spezzerebbe la figura ma si slancerebbe tutta in altezza, mitigando le rotondità.

Poi, parlando degli utilizzatissimi jeans, suggerirebbero di acquistarne uno con un lavaggio blu scuro/nero, rigorosamente a vita alta.

In questo articolo, però, vedremo che non solo outfit tinta unita e jeans scuri sono tips sui cui puntare per snellire.

Infatti, ci sarebbero ben 7 accessori must have da prendere in prestito, per la vita, proprio da quest’ultima collezione primavera-estate.

Calzature

Partiamo dal basso e partiamo da loro: le scarpe. Sicuramente i tacchi aiutano però quest’anno possiamo finalmente mettere da parte quelli vertiginosi a spillo.

Infatti, torna di moda il platform, mega alto, accompagnato a tacchi grossi e squadrati che garantiscono una certa stabilità.

Un’altra garanzia sarebbero le scarpe a punta che allungano otticamente la figura dandoci l’idea di aver perso qualche chilo.

Poi, nella zona delle calzature più comfort, troviamo le sneakers con zeppa interna che avrebbero anche il dono di assottigliare leggermente le caviglie.

Borse

Anche quest’altro accessorio, super acquistato dalle donne, potrebbe aiutarci nella nostra missione “slim”. In particolare, le più adatte sarebbe le borse colorate che fanno furore da mesi. Dovremmo acquistarne una di medie dimensioni, o anche piccolina, di un colore pop o pastello, evitando i fluo. In questo modo punteremo l’attenzione sulla borsa e la distoglieremo dalle zone critiche.

Ancora, sarebbero perfette anche le borse dalle forme squadrate e appuntite che attenuano ogni rotondità.

Gioielli

Infine, sempre per distrarre l’attenzione dai chiletti di troppo, potremmo puntare sui gioielli, ma senza esagerare.

Particolarmente alla moda sono gli orecchini chandelier, pendenti e multicolor, ma anche le collane tempestate di cristalli luminosi.