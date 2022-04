Con l’arrivo della bella stagione c’è una verdura umile, ma molto versatile, che torna a far parte della nostra dieta: il cetriolo. Perfetto per insalate, snack, smoothie o mille altri piatti. Il cetriolo si può tranquillamente mangiare con la buccia, ma molti hanno l’abitudine di rimuoverla per ragioni estetiche. Ma cosa fare con le bucce dei cetrioli freschi? Buttarle via sarebbe un peccato. I cetrioli sono infatti ricchissimi di sali minerali e vitamine, quindi non vogliamo sprecare un alimento prezioso. Fortunatamente, possiamo trasformare le bucce di cetriolo in mille contorni gustosissimi. Vediamone alcuni.

Bucce saltate in padella con salsa di soia e aglio

Ecco una ricetta davvero semplicissima. Buttiamo le nostre bucce di cetriolo in padella con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio affettato grossolanamente, un cucchiaio di salsa di soia, sale e pepe a piacere. Lasciamo che le bucce si ammorbidiscano, poi facciamole leggermente soffriggere. Si trasformeranno in un contorno veramente sfizioso, pronto in due minuti, da servire per accompagnare il piatto principale.

Le bucce di cetriolo, però, possono anche diventare l’ingrediente perfetto per dei piatti freddi.

Non buttiamo le bucce dei cetrioli perché si possono trasformare in un contorno sfiziosissimo, bastano poche mosse

Mai e poi mai buttare via le preziosissime bucce di cetriolo quando possono diventare protagoniste di uno smoothie nutriente e rinfrescante. Gettiamo senza indugio le nostre bucce di cetriolo nel frullatore insieme ai nostri ingredienti preferiti, come frutta, latte vegetale, datteri, semi, menta o mille altri, per ottenere una vera bomba di nutrienti che farà impazzire le papille gustative.

Al forno per un contorno croccante e insolito

Non buttiamo via le bucce dei cetrioli, ma trasformiamole in sfiziose chips al forno. Procuriamoci una teglia e rivestiamola di carta da forno. Poi distribuiamo le nostre bucce di cetriolo ben distanziate. Condiamole con abbondante olio, sale, pepe, uno spicchio d’aglio tritato e peperoncino. Inforniamo a 180 gradi per qualche minuto, fino a quando diventeranno croccanti.

Perfette insieme allo yogurt greco

Le bucce di cetriolo sono perfette per preparare un amatissimo e molto semplice piatto greco: lo tzatziki. Procuriamoci dello yogurt greco, dell’aglio e delle foglie di aneto (in alternativa, va bene il finocchio). Tagliamo le bucce di cetriolo molto finemente e cospargiamole di sale. Lasciamole riposare qualche minuto poi strizziamole. Aggiungiamole allo yogurt insieme all’aglio tritato e alle foglie di aneto tagliate grossolanamente, per mettere in tavola un ottimo antipasto freschissimo e salutare.

