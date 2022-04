Questa primavera, contro ogni aspettativa, torna di moda un capo spesso sottovalutato nelle stagioni più belle dell’anno. Non si vede mai l’ora che l’inverno passi, così possiamo finalmente liberarci dei vestiti pesanti e ingombranti. Ma in realtà, siamo inguaribili romantici e ci piace anche qualche pezzo selezionato che, potrebbe sembrare invernale, ma che si adatta benissimo alla primavera.

Si tratta di un must have di quest’anno, una calzatura che tutti dovrebbe avere nella scarpiera. Sicuramente per la loro comodità e praticità, ma anche per la loro bellezza. Si indossano in secondo, tendono il piede comodo in ogni situazione e si possono abbinare anche ai look sportivi. Di cosa parliamo?

Ecco cosa dice la moda

Dopo l’intramontabile giacca anni 90 con le sue spalline d’alta moda e la gonna perfetta per ogni siluette, ecco che ritornano anche gli stivali. Esatto, per questa primavera-estate 2022, la moda ha decretato che si possono e si devono indossare. Per prima cosa, proteggono i nostri piedi dalle ultime giornate di freddo e pioggia e poi possono essere indossati con qualsiasi cosa. Non importa che siano a punta, scamosciati, alla texana o mezza coscia. Le enormi varietà di modelli che vengono proposti nelle vetrine dei negozi, ci permetteranno di non sentirci mai fuori posti con queste scarpe ai piedi. L’importante è che siano adatti al nostro fisico e che slancino la nostra figura per intero.

Rovistiamo nella scarpiera perché è diventata un must have della moda primavera-estate 2022 questa scarpa comodissima che si abbina a qualsiasi vestito

In realtà, non è necessario comprare un nuovo paio di stivali, ma semplicemente spolverare quelli che già abbiamo nella scarpiera. Il nero o il marrone non vanno mai fuori stagione e, inoltre, essendo colori neutri possono stare davvero con qualsiasi tonalità di jeans. Certo, la moda privilegia i colori pastello e, addirittura, quelli bianchi sopra la caviglia, ma non tutti amano azzardare con le scarpe. Per cui possiamo sentirci liberi di osare o di rimanere nella nostra zona di confort.

Però, questa primavera non vanno solo jeans o pantaloni, ma anche le gonne di ogni lunghezza, con o senza collant. Per non parlare dei leggings. Con la maglia giusta, magari longuette, un paio di stivali sotto il ginocchio saranno perfetti per le giornate nuvole. Mentre per quelle di sole potremo optare per un paio di bermuda o abiti con fantasie deliziose. Rovistiamo nella scarpiera perché è diventato un capo primaverile anche lo stivale e tutti ne abbiamo almeno un paio in casa.

Lettura consigliata

Altro che caschetto, è questo il taglio rivoluzionario e bellissimo che snellisce qualsiasi tipo di viso e ringiovanisce anche superati i 50 anni