I dolci sono piccole coccole che è bello concedersi. Un sussulto di gioia per ogni palato. Che si tratti di un dopocena o di una merenda, un dolce fatto in casa è un tocco in più.

Spesso per soddisfare la nostra voglia passiamo ore in cucina, quando in realtà potremmo trovare ricette appetitose che si preparano in un battibaleno.

Non sempre il tempo impiegato è proporzionale al gusto che se ne ricava, la riprova di ciò infatti è questa ricetta.

Squisiti dolcetti cioccolatosi senza cottura e con un cuore croccante tutto da assaporare

Si tratta di una ricetta davvero super rapida e che non richiede l’accensione del forno. Vi impiegheremo sì e no 10 minuti, ma ne otterremo un’esplosione di dolcezza insuperabile. Un dolce particolarmente adatto a tutti coloro molto indaffarati e che difficilmente riescono a passare molto tempo in cucina. Sulla stessa linea abbiamo già visto anche questo golosissimo dolce che si prepara in 10 minuti.

Oggi scopriremo invece dei golosi tartufi al cioccolato in una variante che conquisterà tutti i commensali.

Ci serviranno:

150 gr di cioccolato fondente;

60 gr di burro;

250 gr di biscotti secchi;

200 gr di Nutella o altra crema alle nocciole;

Nocciole sgusciate q.b.

Preparazione

Togliamo il burro dal frigo e lasciamolo a temperatura ambiente e tagliamolo in pezzetti. Tritiamo il cioccolato fondente. Facciamolo quanto più piccolo possibile. Spezzettiamo grossolanamente i biscotti. Uniremo in una ciotola cioccolato, burro e biscotti. Dovremo impastarli con le mani fino a far sciogliere i primi due e ad amalgamare il tutto. Se vogliamo facilitarci, burro e cioccolato possiamo scioglierli anche a bagnomaria. Aggiungiamo al composto 140 gr di Nutella. Impastiamo fino a ottenere una miscela omogenea. Prendiamo l’impasto e stendiamolo con un matterello. Dovrà essere alto un dito. Dopo di che, prendiamo dei coppapasta tondi e usiamoli per tagliare l’impasto. Se non dovessimo averli, basterà un bicchiere dall’orlo tondo e largo per sostituirli. Prendiamo le nocciole. Sgusciamole qualora siano col guscio. In quel caso teniamo poi presente che per spellare facilmente e velocemente le nocciole bastano 2 efficacissimi trucchi. All’interno di ogni cerchio di impasto ricavato, poniamovi un cucchiaio di nutella e al di sopra una nocciola. Appallottoliamo il cerchio su sé stesso fino a imprigionare la nocciola all’interno di una pallina. Completati i tartufi, mettiamoli sopra la carta da forno all’interno di una pirofila. Lasciamoli riposare almeno 20 minuti in frigo per farli indurire. L’idea in più potrebbe essere, poi, ricoprirli con altro cioccolato fuso e granella di nocciole, facendoli indurire in frigo ulteriormente. Portiamoli in tavola e godiamoceli assieme ai nostri cari.

Avremo ottenuto degli squisiti dolcetti cioccolatosi senza cottura e con un cuore croccante tutto da assaporare.

