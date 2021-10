Con l’autunno è davvero rilassante trascorrere del tempo in casa con la famiglia. Magari davanti al camino scoppiettante e accoccolati sul divano con morbidi e caldi plaid.

Per completare il tepore sarebbe l’ideale concedersi una dolce e gradevole coccola culinaria. Non i soliti dolci, ma qualcosa di nuovo. Magari dal gusto avvolgente e travolgente, come la ricetta che stiamo per esporre.

Questi fragranti dolci con il miele si sciolgono in bocca e sprigionano un delizioso turbinio di aromi e sapori

Abbiamo già visto questa straordinaria e soffice torta che pochi conoscono con tutto il sapore dell’autunno. Ora passeremo a dolci dal sapore più orientale, precisamente greci. Stiamo parlando dei melomakarona, strabilianti dolcetti tipici in cui tra i vari sapori spicca la dolcezza del miele, di una bontà infinita. Vediamo come procedere e gli ingredienti.

Per lo sciroppo:

500 ml di acqua;

800 gr di zucchero;

3 stecche di cannella;

3 chiodi di garofano;

una arancia tagliata a metà;

50 gr di miele.

Mettere sul fuoco l’acqua e immergervi i vari ingredienti tranne il miele. Quando si scioglierà lo zucchero e bollirà il composto togliere dal fuoco. Aggiungere il miele e girare. Lasciare riposare per 3/4 ore.

Trascorso questo tempo pensiamo ai prossimi passaggi. Può sembrare complicata la ricetta ma in realtà è facilissima e il risultato lascia estasiati.

Preparazione

400 ml di succo di arancia;

400 ml di olio di girasole;

180 ml di olio extravergine di oliva;

50 gr di zucchero;

metà cucchiaino di chiodi di garofano;

2/3 di un cucchiaino di cannella in polvere;

una punta di cucchiaino di noce moscata;

un cucchiaino raso di bicarbonato di sodio;

scorza grattugiata di due arance.

Inseriamo tutti questi ingredienti del nostro dolce in una ciotola e giriamoli. In una seconda ciotola inseriamo:

1 kg di farina;

200 gr di semolino;

Versare il contenuto della prima ciotola in questa e girare per qualche secondo per amalgamare.

Preriscaldiamo il forno a 190 gradi. Se abbiamo la modalità ventilata è consigliata.

Con le mani prendiamo l’impasto del nostro dolce e modelliamo delle uova di 3/4 cm leggermente appiattite. Premiamole poi leggermente sulla schiumarola a rete per imprimervi delle righe.

Disporli in una teglia su carta da forno e infornare.

Sfornarli quando dorati e immergerli per 15/20 secondi nello sciroppo precedentemente preparato.

Presentazione

Estraiamoli dallo sciroppo e disponiamoli in un piatto. Ora ci serviranno:

Granella di una decina di noci tritate;

Miele.

Irrorare i biscotti con un filo di miele e spalmarvi la granella. I melomakarona sono pronti.

Ora non resta che mangiarli e lasciarsi trasportare dalle loro particolari e stratosferiche note di!dolcezza e profumo. Infatti questi fragranti dolci con il miele si sciolgono in bocca e sprigionano un delizioso turbinio di aromi e sapori.

Se dovessimo essere interessati anche a un nuovo primo piatto si consiglia questo economico piatto della tradizione meridionale da leccarsi i baffi.