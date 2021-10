Da sempre croce e delizia di tutte le donne, i capelli sono l’espressione di personalità e di femminilità.

Lunga o corta, dal colore naturale o sottoposta alla tintura, la chioma che sfoggiamo mostra molto di ciò che siamo. Un capello spento e disordinato peggiorerà subito il nostro aspetto.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Per questo motivo, prendersi cura dei capelli è importante tanto quanto coccolare la pelle del viso, soprattutto quando si superano i famosi “anta”.

Con l’avanzare dell’età, infatti, il capello tende a rovinarsi più facilmente. Dunque, cosa fare per apparire subito impeccabili e più giovanili?

Affidarsi alla professionalità dei parrucchieri è un ottimo inizio per rafforzare la chioma e capire quale taglio o colore è più adatto a noi.

Per avere un’idea delle migliori acconciature attualmente di moda per quest’autunno-inverno 2021 e 2022, ecco qualche consiglio utile rubato agli esperti.

Inoltre, ecco come non avere mai più capelli arruffati per colpa di pioggia e umidità con questi 4 trucchetti geniali e di tendenza.

Per chi, invece, è stufa di vedersi con una chioma appesantita e senza forma, ecco come dare volume ai capelli dalla radice in 5 minuti per averli subito leggerissimi come dal parrucchiere.

Quelli che mostreremo tra poco sono piccoli consigli pratici che ci potrebbero cambiare la nostra beauty routine. Finalmente, si potrà dire addio ai capelli schiacciati sulla testa e senza volume con questi trucchetti velocissimi.

Come dare volume ai capelli dalla radice in 5 minuti per averli subito leggerissimi come dal parrucchiere

Con una semplice spazzola tonda sarà possibile raddoppiare il volume dei capelli direttamente dalle radici. Il trucchetto è quello di effettuare movimenti orizzontali e verso l’alto. Ovviamente, l’operazione dovrà prevedere anche l’azione del phon, che va tenuto a 20 cm di distanza dai capelli.

Un vecchio metodo che funziona sempre è la classica cotonatura con un pettine a denti stretti, spingendo i capelli sulle radici.

Chi usa il diffusore, invece, dovrà riscaldare i capelli a testa in giù. In questo caso, il trucchetto è effettuare movimenti lenti e circolari sulle radici. In questo modo si otterrà una chioma più gonfia e svolazzante. Questa operazione può essere fatta a capelli asciutti e ci vorranno davvero 5 minuti, oppure a capelli bagnati, ma in questo caso bisogna calcolare il tempo dell’asciugatura.

Molto gettonati sono anche i bigodini termici. Piccoli rotoli preriscaldati su cui arrotolare i capelli. Una volta fissati, bisognerà attendere 5 minuti per vedere i primi risultati. Per un effetto più intenso, raddoppiare il tempo di posa dei bigodini.

Queste tecniche vanno bene per tutte le tipologie di capelli. Per un risultato degno dei migliori hair stylist, è buona norma dotarsi di prodotti volumizzanti di qualità.

Approfondimento

Trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire