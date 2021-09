Che si tratti della merenda, della colazione o del dopocena, un dolce fatto in casa è sempre gradito. Molto spesso si comprano prodotti dolciari al supermercato, ma il più delle volte non soddisfano la nostra voglia. Un dolce fatto in casa ha ben altro sapore ed è molto più appagante. Ma spesso per mancanza di tempo o per pigrizia preferiamo acquistarlo già pronto. Non sempre si è ben disposti a dedicarsi a lunghe e complicate preparazioni.

Questo golosissimo dolce arricchito da un gustoso frutto di stagione si prepara in 10 minuti

Il dolce di oggi è molto famoso, rientra nei prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero delle politiche agricole. Diffuso in tutta Italia, ne esistono diverse varianti. Stiamo parlando del salame di cioccolato. Questa versione non è solo buona quanto la tradizionale, se non di più, ma ha anche altri vantaggi. Per prepararla non si utilizzano le delicate e pericolose uova crude, in più è meno grassa data l’assenza del burro.

Inoltre è una ricetta velocissima, ma anche molto economica. Ci servono pochissimi ingredienti, ma ci daranno un’esplosione di gusto davvero unica;

150 gr di biscotti secchi;

100 gr di zucchero;

35 gr di cacao amaro in polvere;

80 gr di noci ;

Latte q.b.

Come procedere:

Cominciamo la preparazione prendendo i biscotti. Preferibili biscotti semplici e classici quali gli Oro Saiwa. Li sbricioleremo in maniera grossolana, o con un mixer o servendoci di un canovaccio e un matterello;

Nel caso di noci intere sgusciamole e preleviamone i gherigli. Li spezzetteremo grossolanamente senza ridurli troppo. Possiamo farlo con un coltello o velocizzare tramite l’uso di un mixer;

Prendiamo una ciotola e inseriamovi all’interno i biscotti sbriciolati e i gherigli tagliuzzati;

Uniamo il cacao e lo zucchero;

Mescoliamo il composto con un cucchiaio di legno. Nel mentre versiamo di tanto in tanto il latte necessario affinché i vari ingredienti possano amalgamarsi. Attenzione alla quantità del latte, troppo renderebbe il composto liquido, troppo poco secco;

Una volta soddisfatti della consistenza, prendiamo la carta forno e spalmiamovi al centro il nostro composto, riversandolo in senso verticale;

Arrotoliamo la nostra carta forno e avvolgiamo il preparato, nel mentre cerchiamo di modellarlo a forma di salame premendo dove necessario con i palmi delle mani. Lo modelleremo a seconda del diametro che vorremo ottenere;

Chiudiamolo alle estremità come se fosse una caramella e mettiamolo in frigo per 3 ore, così che possa indurirsi. Per velocizzare possiamo metterlo mezz’ora in freezer.

Passato il tempo necessario siamo pronti a servirlo e a gustarlo. Con una preparazione semplice quanto rapida serviremo un dolce da leccarsi i baffi. Né troppo dolce né troppo amaro, in cui spiccherà il sapore deciso delle noci e la loro croccantezza. Questo golosissimo dolce arricchito da un gustoso frutto di stagione che si prepara in 10 minuti ci vedrà cadere ai suoi piedi.