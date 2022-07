Le zucchine in carpione sono una ricetta originaria del Piemonte. Sono una variante alternativa al classico contorno di zucchine e sono fresche e buone anche a distanza di giorni.

La caratteristica più spiccata di questa ricetta è la marinatura nell’aceto. Questo procedimento, infatti, permette di conservare gli alimenti anche a distanza di giorni.

Inoltre, le zucchine in carpione sono gustose per accompagnare un secondo di carne o di pesce, ma anche per condire la pasta fredda.

Normalmente, questa ricetta prevede che le zucchine vengano fritte in abbondante olio, ma questo non è ciò che faremo oggi. Nella ricetta che segue, infatti, scopriremo come preparare delle buonissime zucchine in carpione leggere e più digeribili, perché senza frittura.

La preparazione sarà estremamente semplice, profumata e gustosa come quella tradizionale. Partiamo immediatamente con la ricetta.

Squisite le zucchine in carpione senza frittura e ottime anche per la dieta

Le zucchine si prestano bene a tantissime ricette diverse e tutte molto gustose. Un esempio sono le zucchine tonde farcite con ripieno filante e croccanti fuori, davvero buonissime.

Oggi, invece, ecco quali ingredienti ci serviranno per la nostra ricetta

350 g di zucchine;

mezza cipolla;

aglio q.b.;

2 cucchiai di olio EVO;

100 ml di vino bianco;

70 ml di aceto di mele;

foglie di salvia e menta.

Passiamo subito al procedimento

Iniziamo la ricetta preparando le nostre zucchine.

Dopo averle lavate con attenzione, quindi, le priveremo delle estremità, lasciando loro la buccia. Ora le taglieremo prima a strisce e poi a pezzetti, lunghi 2-3 cm.

Intanto, prepariamo una pentola abbastanza fonda sul fuoco, nella quale verseremo vino e aceto. Quando noteremo le prime bolle, potremo versare in pentola le nostre zucchine.

A queste, poi, aggiungeremo anche le cipolle, sminuzzate molto finemente.

Intanto, tagliamo uno spicchio d’aglio a pezzetti. Laviamo le foglie di salvia e tagliamo a fettine sottili anche quest’ultime.

Quando le zucchine saranno morbide, potremo scolarle. Mettiamole all’interno di una ciotola, in cui verseremo anche l’aglio a pezzetti. Irroriamo le zucchine con un cucchiaio d’aceto e uno d’olio, quindi aggiungiamo le nostre fette di salvia sminuzzate.

Alla fine, per rendere la ricetta ancora più rinfrescante, potremo distribuire qualche foglia di menta appena colta. Il mix di profumi della salvia e della menta bilancia perfettamente l’odore più aspro dell’aceto.

Saranno davvero squisite le zucchine in carpione senza frittura, un piatto perfetto da portare in tavola.

Lettura consigliata

