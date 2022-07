Il rincaro delle bollette è, ormai, un tema all’ordine del giorno in molte famiglie italiane. Infatti, per svolgere le più comuni attività domestiche c’è bisogno di energia elettrica, acqua e gas, i cui prezzi schizzano alle stelle. Per questo, per far quadrare i conti e poter pagare con una certa tranquillità, risparmiare diventa essenziale in più occasioni.

Per esempio, possiamo fare economia quando siamo davanti ai fornelli oppure quando facciamo il bucato, diamo l’acqua alle piante o semplicemente ci laviamo. Quest’obiettivo, però, diventa una vera e propria esigenza durante l’estate, quando i termometri segnano 28-30 gradi anche dentro casa.

La soluzione più immediata sarebbe refrigerare attraverso l’aria condizionata, ma così facendo potremmo andare incontro a veri e propri salassi. Il nostro alleato, allora, potrebbe diventare il ventilatore che, con alcune semplici accortezze, potrebbe abbassare di qualche grado la temperatura tra le quattro pareti di casa.

Rinfrescare l’aria in casa con il ventilatore senza il trucco del ghiaccio

Utilizzare il ventilatore al posto del condizionatore per godere di un certo freschetto in casa potrebbe essere una soluzione per ridurre costi e consumi. Indubbiamente, l’effetto finale non sarà lo stesso ma, con alcune astuzie, potremmo evitare di soffrire eccessivamente il caldo.

Un trucchetto che avrebbe raggiunto una certa popolarità sarebbe quello del ghiaccio. Questo consisterebbe semplicemente nel porre alcuni cubetti di fronte alle pale del ventilatore per fargli passare attraverso l’aria e farla raffreddare. Tuttavia, il popolare trucchetto del ghiaccio non sarebbe l’unica strada percorribile.

La giusta direzione

Per soggiornare in ambienti freschi potremmo aver installato un ventilatore a soffitto come sostituto del condizionatore. Tuttavia, per raffreddare l’aria dovremmo prestare attenzione al verso in cui girano le pale.

Per spingere l’aria fredda verso il basso, facendola arrivare a noi, queste dovrebbero girare in senso antiorario. Al contrario, tenendole in senso orario non farebbero altro che portare in basso aria calda, rendendo le stanze infuocate.

Porte, finestre e ventilatore

Molto più diffusi di quelli a soffitto sono i classici ventilatori da terra, sia solo con le pale che a piantana, con il braccio alto e sottile. In linea di massima, sarebbe opportuno che la zona delle pale fosse leggermente inclinata verso il soffitto o il pavimento.

In questo modo l’aria andrebbe “a sbattere” contro una superficie diffondendosi più velocemente e ampiamente nella stanza. Poi, per beneficiare al meglio della freschezza, potremmo chiudere porte e finestre.

Così facendo circolerà solo l’aria interna alla casa e, smossa dal ventilatore, senza che questa si ritrovi unita a umidità e calore esterno.

Infine, al contrario, potremmo valutare di tenere la finestra aperta, evitando le ore più calde e solamente quando non batte il Sole diretto. In questo modo, potremmo creare una sorta di corrente che potrebbe potenziare il lavoro del ventilatore.

Quindi, ecco come rinfrescare l’aria in casa con il ventilatore senza affidarci al trucco del ghiaccio ma con altri piccoli accorgimenti per migliorarne funzionamento e resa.

