Nonostante i continui inviti degli hair stylist a sfoggiare i caschetti e i bob, resistono i capelli lunghi e lunghissimi, anche fra le over 40. Che a tagliare non ci pensano proprio. Basta guardare i red carpet della 78° Mostra Internazionale dei Cinema di Venezia, per rendersi conto che la nostra Redazione Moda ha ragione. Da Farhana Bodi a Sophie Venecia Reyes e Lexi Underwood; da Penelope Cruz a Saba Mubarak e, infine, da Anya Taylor Joy a Ginta Biku. La passerella del Lido è stata tutto uno scuotere di chiome lunghe, giovani e mature. Insomma, è chiaro che per l’autunno spopolano i capelli lunghissimi e ora i porteremo con questi nuovi balayage.

Tiene banco anche il framing frontale

Le novità per l’autunno-inverno sono assolutamente iconiche per i capelli di taglia extralarge. Ma non tutte le donne sono disposte a provare quelli estremi multicolor tipo arcobaleno. Qualcuna però è tentata dai nuovi framing. Specialmente quelli che si realizzano con prodotti lavabili, con tonalità rosa, blu cobalto o addirittura verde felce che si possono indossare anche per una sola settimana.

Spopolano i capelli lunghissimi e ora li porteremo con questi nuovi balayage

Il taglio lungo scalato con balayage e face framing, già lanciato la scorsa primavera, continua a resiste. Sta bene praticamente a tutte nella versione scalata, con frangia a tendina. Attenzione a non lasciarsi andare però con troppi lavaggi casalinghi. Neanche con troppe giornate in spiaggia, a cogliere l’ultimo sole di settembre. Perché l’effetto ‘ciocca ‘giallo’ è in agguato e bisogna stroncare anche l’effetto ‘avena’, troppa paglia dappertutto. Il taglio lungo e sfilato con balayage troppo platino, potrebbe essere sostituito da un castano dorato che sulle punte vira al cenere. Sul red carpet di Venezia abbiamo visto tanto nero corvino con riflessi acciaio, tanto testa di moro con riflessi cioccolato. Ma anche bellissimo balayage biondo, luminoso, leggermente mosso di Beatrice Vendramin. Da accostare al biondo sabbia di Cristina Buccino e lungo ramato e dorato di Coco Brandolini d’Adda.

Penelope Cruz riporta in auge i colpi di sole

Penelope Cruz, star di “Madres Paralelas” ha riportato in auge i colpi di sole fini sul castano. Ma per le chiome molto mature che non amano il nero liquirizia di Olivia Colman, c’è il grigio castano. Da modulare con un taglio lungo scalato con balayage biondo freddo. Questa è, dopo i 50 anni, l’alternativa migliore a quello air touch. Ma a Venezia è uscito altro: la lezione di Jane Campion su omofobia, maschilismo e frustrazione è stata affiancata da una lezione di coiffure argento. Sfoggiata a tutta lunghezza e senza paura dalla stessa regista. Pareva di vedere sul red carpet l’iconica ‘Amanda’ ne “Il Diavolo veste Prada”.