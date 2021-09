Chi ama il giardinaggio lo sa: mantenere il prato ordinato, privo di erbacce e di colore verde acceso è un grosso impegno. Innaffiare, concimare, tagliare e accudire amorevolmente le nostre piantine richiede un investimento di tempo, denaro ed energia.

È per questo che quando qualcosa va storto è importante investigare tempestivamente e risolvere il problema il prima possibile.

Uno degli inconvenienti che affligge più spesso gli amanti del prato verde sono delle zolle in giro per il prato che ingialliscono e muoiono inspiegabilmente.

Se le abbiamo tentate tutte, e ancora non siamo riusciti a scoprire perché alcune zone del prato ingialliscono, i colpevoli potrebbero essere degli animaletti invisibili in superficie. Vediamo di che cosa si tratta.

Se alcune zolle del prato ingialliscono inspiegabilmente questi potrebbero essere i colpevoli

Innanzitutto, escludiamo che il problema sia causato dai colpevoli più comuni in questi casi: gli animali domestici. Come tutti sappiamo, la pipì di cane o di gatto può far ingiallire il prato a causa del suo alto grado di acidità. Se quindi condividiamo la nostra casa con un cane o un gatto, assicuriamoci che facciano sempre i bisogni in un luogo designato, e non sul nostro manto erboso. Ma se in casa non sono presenti quadrupedi, chi può essere il colpevole? La risposta è banale. Se alcune zolle del prato ingialliscono inspiegabilmente questi potrebbero essere i colpevoli: i coleotteri. O per meglio dire, le loro larve.

Vediamo perché.

Si nutrono delle radici dell’erba e fanno seccare le zolle

Le larve di molte specie di coleottero, come gli scarabei, o i maggiolini, si nutrono delle radici del nostro prato. Sono facilmente riconoscibili: generalmente si tratta di larve grasse di colore bianco o giallino, e spesso con la testa arancione. Ne esistono però molte specie, ciascuna con le proprie caratteristiche. Se le troviamo nel nostro prato però, certamente non è una buona notizia. Questi insetti infatti fanno seccare le zolle perché distruggono le radici delle piantine. Ma come possiamo controllare se è presente una loro infestazione? Semplice, proviamo ad afferrare una zolla ingiallita e a tirarla. Se viene via molto facilmente, è perché è priva di radici. Forse potremo anche scorgere le larve che banchettano nel terreno smosso.

Come risolvere il problema

Come sempre la soluzione migliore è la prevenzione. In commercio sono presenti prodotti che combattono i coleotteri adulti, impedendogli di riprodursi. Oppure vi sono anche dei funghi che attaccano le larve e le uccidono. Occorre però giocare d’anticipo e trattare il prato regolarmente.

Se ci siamo scocciati di perdere così tanto tempo a causa del prato, e siamo stanchi di tagliare l’erba, proviamo questa stupenda alternativa al manto erboso, una pianta forte che non richiede cure e taglio.