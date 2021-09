Trovare alternative gustose alla carne sta diventando un passatempo di molti. Come è ormai risaputo, sarebbe meglio ridurre il più possibile la carne rossa dalla nostra dieta. Un consumo moderato di carne rossa non è associato ad alcun aumento del rischio di sviluppare tumori in individui a basso rischio. Ma un consumo eccessivo di questo alimento potrebbe essere associato a patologie anche gravi come diabete, infarto, problemi cardiovascolari e cancro. Ecco dunque spiegata la spasmodica ricerca di cibi alternativi alle carni rosse.

Negli Stati Uniti sono già arrivati prodotti che per sapore e consistenza assomigliano tantissimo alla carne. Molti di questi, però, non sono esattamente benefici per la nostra salute, a causa dell’alto contenuto di sale che spesso si trova in questo tipo di alimenti confezionati. Ma ecco che finalmente non sentiremo bisogno della carne con questi ottimi burger vegetali con ricotta e verdure. Oggi, infatti, vedremo come realizzare una ricetta completamente vegetale, leggera e gustosissima da utilizzare come alternativa alla carne. Il sapore, ovviamente, non sarà lo stesso. Ma la soddisfazione di aver mangiato qualcosa di buono e sostanzioso ci rimarrà sicuramente a lungo.

Ingredienti per 4 burger:

250 grammi di ricotta (quella che preferiamo tra vaccina e ovina);

50 grammi di broccoli;

mezzo cavolfiore piccolo (circa 50 grammi);

un uovo;

2 carote;

4 fettine di pomodori secchi;

pan grattato quanto basta;

sale, pepe e olio extravergine d’oliva.

Procedimento:

In una pentola mettiamo a bollire l’acqua e cuciniamo tutte le verdure fino a quando non saranno morbide. Lavoriamo la ricotta in una terrina con l’uovo, mescolandola con una forchetta fino a quando non sarà cremosa. Aggiungiamo le verdure e, se necessario, il pan grattato. Saliamo e pepiamo a piacere. A questo punto possiamo cuocere i nostri burger in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva. Se vogliamo possiamo impanarli con dell’uovo e del pan grattato e cuocerli in forno o fritti per qualcosa di più sfizioso. Mettiamo i burger in un panino per hamburger e farciamo il panino con lattuga, pomodoro, una fettina sottile di cipolla cruda, ketchup e maionese.

Questa è una ricetta molto versatile, in cui l’unico ingrediente che non deve mancare mai è appunto la ricotta. Possiamo farlo con tantissime altre verdure, anche avanzate, che troviamo in frigo. L’importante è che la quantità di verdure non superi mai quella della ricotta, che deve comunque rimanere la protagonista. Possiamo anche aromatizzare l’impasto con della polvere di curry o della paprika dolce per dargli un tocco più speziato.

