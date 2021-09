“La Regina di Cuori” il film contro il suicidio giovanile via challenge on line è già diventato virale. Diretto da Thomas Turolo che lo ha scritto con Leonardo Paulillo, appena finito è diventato subito l’emblema della 78° Mostra internazionale d’Arte Cinematografica. Questo perché anche la Biennale si batte contro questa terribile piaga che dilaga tra gli adolescenti. Ha già mietuto 157 vittime in Russia da gennaio ad oggi. Vediamo di cosa si tratta con la redazione News di ProiezionidiBorsa.

Migliaia di followers di balene blu si giocano la vita

Sono ben 60 mila in tutto il mondo, secondo le ultime stime, quelli che hanno approcciato in qualche modo una sfida online che istiga alla violenza urbana e all’aggregazione in bande segrete, altro che il film Rusty il Selvaggio. Alcune challenge prevedono una escalation di autolesionismo, ma poi istigano al soffocamento o al salto fuori dalla finestra. Il cortometraggio contro questo fenomeno dilagante in molti Paesi è diventato, a ragione, un “evento speciale” qui al Lido.

Un progetto innovativo che intreccia fiction e animazione ‘noir’

A Venezia 78 primi film, red carpet stellari e Leone d’oro a Benigni ma anche un contributo come questo, necessario e urgente per fermare questo gioco tragico e assurdo. Prodotto da Manuela Cacciamani per One More Pictures e Gennaro Coppola per Direct2Brain con Rai Cinema, “La Regina di Cuori” intreccia fiction e animazione. Con la colonna sonora di Aka7even, ha esordito al Palabiennale al Lido di Venezia alla presenza del regista e del cast, attesi fuori da centinaia di adolescenti.

La distribuzione con contenuti e formati differenti

Venezia78 dice no alla challenge dei suicidi con Beatrice Vendramin e Cristiano Caccamo. Si tratta di un progetto altamente innovativo, costituito da quattro contenuti differenti: una versione lineare (diretto da Thomas Turolo), una versione in VR360 (diretto da Diego Capitani), un social movie (diretto da Emalloru – Emanuele Malloru) e un video mapping narrativo. Quest’ultimo, realizzato da Direct2Brain, sarà presentato il 19 settembre al Palazzo dei Congressi a Roma.

Venezia78 dice no alla challenge dei suicidi con Beatrice Vendramin e Cristiano Caccamo

L’angoscia esistenziale di Alice, un’adolescente interpretata da Beatrice Vendramin, prende la forma di un incubo a cartoni animati, che ricorda la famosa favola “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Anche qui abbiamo una regina vestita con un costume scenografico che ricorda il gioco delle carte. La morte, nei panni della Regina di Cuori, chiede di sostenere sempre nuove sfide. Con al seguito mostri, zombie e conigli. Nel cortometraggio si vedono polsi tagliati e cicatrici, si parla di lacci e strangolamento, di salti nel vuoto. Gesti assurdi che hanno già spezzato molte famiglie dove gli adolescenti si sono sentiti soli e incompresi. Alice sente di non potercela fare da sola, ma sceglie di chiedere aiuto alle amiche, al medico e al suo ragazzo. E dunque ce la fa a venire fuori dalla spirale del suicidio.

La prova di coraggio è una spirale di rischio

Per fermare questa escalation letale di casi, Rai Fiction ha finanziato il progetto “La Regina di Cuori” che vede tra gli interpreti anche Mariasole Pollio e Cristiano Caccamo. È significativa anche la partecipazione di Giuseppe Battiston ne panni dello psicologo. Il cortometraggio risulta di sicuro impatto, è un progetto che tende la mano a coloro che sono caduti nella trappola della ‘prova di coraggio’, mostra le loro angosce e i loro incubi con sorprendente verosimiglianza.

Aka, Alice e Antonio insieme contro la challenge

A fine proiezione il cantautore Aka7even ha eseguito e cantato dal vivo la colonna sonora con i brani “Mi manchi” e “Black” davanti a una platea non solo di cinefili, ampliata per l’occasione da un pubblico di giovanissimi. Ambassador di questo progetto è un ex calciatore, il Campione del Mondo dell’82, Antonio Cabrini.