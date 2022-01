Le tendenze anche in fatto di arredamento vanno e vengono, scompaiono per poi ritornare lasciandosi apprezzare nel corso degli anni. E così, è possibile che con il trascorrere del tempo tornino in voga stili dal passato. Magari le tendenze si rinnovano grazie ai social. Su TikTok e Instagram spopolano gli hashtag che tendono a orientare le nostre preferenze in fatto di moda e complementi d’arredo. È un trend forte e definito anche di questo inizio 2022. Nuovi stili del passato riprendono prepotentemente piede nelle nostre case per assicurarci l’eleganza e il comfort che ricerchiamo.

Spopola la tendenza del 2022 per arredare con gusto ed eleganza il salotto di casa con divani e poltrone comode

E così, i complementi d’arredo cambiano volto nel tentativo di regalarci nuove atmosfere, che si coniugano in una sola parola: relax. Poltrone e divani, oltre a valorizzare lo stile della casa e dei nostri salotti, rispondono ad un’esigenza ben precisa. È la continua ricerca della comodità unita ai canoni dell’eleganza. Perché se parliamo di stile, anche l’occhio vuole la sua parte. Pertanto, abbandoniamo definitivamente le linee spigolose e ben definite di divani e poltrone classiche orientando le nostre preferenze verso le curve e il comfort totale. Colori, sfumature, tessuti per divani e poltrone che sono soprattutto morbidi e che, come una dolce coccola, ci fanno sentire al sicuro.

In tal senso, divani e poltrone classiche, caratterizzati da materiali freddi seppur eleganti, lasciano spazio a sedute confortevoli e morbide. Come risposta al post-lockdown, il 2022 è l’anno delle forme curve e soffici. La pandemia, infatti, ci ha costretti per un lungo periodo a vivere blindati in casa, lasciandoci riscoprire al meglio le zone comfort della nostra vita quotidiana.

Parola d’ordine: morbidezza!

Pertanto, spopola la tendenza del 2022 per arredare con gusto ed eleganza il salotto di casa con divani e poltrone comode. Ecco che nel 2022 nasce un nuovo stile di tendenza definito squishy. I divani e le poltrone assumono forme paffute e gonfie, che ci invitano a sprofondare e a lasciarci coccolare in un tenero abbraccio. Ovviamente, sempre con stile: magari i classici colori grigio e marrone lasciano spazio a piacevoli colorazioni come giallo, arancione e bianco. Cambiano anche i materiali, torna in voga il gradevole sofà bombato dagli anni Settanta in velluto e le morbide sedute con superfice pelosa. Le nuove tendenze ci narrano un netto cambio di prospettiva. Lasciamo un attimo da parte divani e poltrone caratterizzate da linee dure per lasciarci coccolare dalla morbidezza delle curve. I divani e le poltrone si propongono dunque di soddisfare al meglio la nostra voglia di coccole, diventando ancor più accoglienti.

