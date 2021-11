Nel corso delle nostre vite ci può capitare di ritrovare tra i desideri più profondi quello del cambiamento. La pandemia in corso e le conseguenti fasi di lockdown, ci hanno spinti verso un circolo vizioso. Nel tempo abbiamo iniziato a modellare e modificare la nostra dimensione abitativa, fino a rendere il più possibile piacevole e confortevole la nostra quotidianità. Ci siamo abituati a vivere le nostre case come uno spazio unico possibile. Difatti, svolgiamo la maggior parte delle normali attività quotidiane tra le nostre ‘quattro mura’. La casa è diventata il nostro ufficio, la nostra università, è stata per diverso tempo il nostro unico luogo di svago. Dunque, abbiamo bisogno di nuovi stimoli da reperire nell’ambiente circostante. Ed ecco che la nostra casa deve trasformarsi nel nostro spazio ideale, fatto di comfort e funzionalità a noi dedicate.

Come arredare casa con questa incredibile novità di tendenza che sta spopolando in Europa

Per molti di noi, le principali attività quotidiane si svolgono in casa, al computer. Ed è qui che le nuove soluzioni di tendenza ci vengono in ausilio, offrendoci in un certo senso la possibilità di disconnetterci dal Mondo digitale per riconnetterci al Mondo reale. Ci allontaniamo da un Mondo caratterizzato dalla tecnologia entrando in un Mondo orientato verso la semplicità: la natura.

La natura ci asseconda in questa nuova sfida. Grazie ad essa abbiamo la possibilità di ricreare nelle nostre case un ambiente confortevole e rilassante che ci aiuti a svolgere al meglio le attività quotidiane. Natura fa rima con nuovi e sensazionali stimoli, in un’interconnessione tra due Mondi. Da un lato la sfera esterna, e dall’altro la sfera interna, rappresentata dalla nostra casa. Natura e casa fondendosi ci danno la possibilità di abbracciare un nuovo stile di vita. Spazi abitativi totalmente modificati, sensazioni, materiali, oggettistica e odori con un occhio attento alle nuove tendenze e al risparmio. Le nostre case, stanze, verande, giardini, cambiano letteralmente faccia con pochi semplici accorgimenti.

Natura e luce

E luce fu! Infatti, le nuove soluzioni ci vengono in aiuto proponendoci delle idee abitative nuove e personalizzate. Dalla Norvegia, arriva una nuova filosofia di vita: Friluftsliv, traducibile come ‘vita all’aria aperta’. La filosofia norvegese, si fonde con nuove soluzioni d’interni ed esterni capaci di coniugare amore e passione per la natura.

Quindi ad esempio, in casa potremmo decidere di migliorare le potenzialità della luce, dipingendo le nostre pareti con colori chiari. Nelle diverse camere, poi, potremmo optare per un tipo d’arredamento in legno o vimini. Potremmo sbizzarrirci nella scelta di tappeti, oggetti d’arredo e lampade decorative che si rifanno all’elemento natura. Potremmo anche decidere di abbellire i nostri spazi con delle piante decorative.

Simili soluzioni anche per gli esterni, dove potremmo abbellire balconi, verande e giardini con soluzioni d’arredo che si ispirano alle aree verdi. E quindi tavolini con sedute in juta, candele soffuse e luci fai da te, magari costruire un pozzo di fuoco per scaldarsi o usare dei semplici plaid.

Sono davvero infinite le possibilità offerte da queste soluzioni su come arredare casa con questa incredibile novità di tendenza che sta spopolando in Europa, ce n’è davvero per tutti i gusti.

