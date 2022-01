Se nell’ultimo periodo abbiamo fatto un largo uso degli elettrodomestici di casa, forse sarebbe opportuno controllarne il livello di pulizia. Specialmente nel forno, ad esempio, grasso e incrostazioni potrebbero aver invaso tutte le superfici diventando difficili da pulire.

Per fortuna sono numerosi i rimedi naturali per sbarazzarci di questo disagio domestico, talvolta anche con strumenti inaspettati. Ad esempio ecco l’insospettabile oggetto che molti gettano ma preziosissimo nelle pulizie di casa dal forno al bagno.

Oggi vogliamo fornire una soluzione alternativa ai classici bicarbonato e limone con una bevanda che moltissimi hanno in casa.

Mai più incrostazioni

Stiamo parlando di una delle bevande più diffuse e probabilmente più amate al Mondo: la Coca-Cola. Potrà sembrare strano ma questo ingrediente è ottimo per sgrassare forno e cucina ed eccezionale per bagno e lavandini, ma vediamo come.

Possiamo pulire e sgrassare il forno grazie ad una bottiglia di Coca-Cola che dovremo versare nella teglia del forno avendo cura di coprire le parti grasse e incrostate. Metteremo poi la teglia nel forno a 200° fin quando la Coca-Cola non comincerà ad evaporare. Grazie all’elevato livello di acidità, la Coca-Cola non solo scioglierà perfettamente il grasso dalla teglia, ma renderà più agevole la rimozione del grasso dalle pareti del forno. Puliremo dunque la teglia con una spugna a setole morbide, mentre passeremo un panno in microfibra imbevuto di aceto sulle pareti.

Grazie alle qualità corrosive, questa bibita è ottima anche per rimuovere le incrostazioni di grasso da pentole e padelle o rimuovere macchie di calcare da fornelli e bollitore.

Ma non finisce certo qui, perché la Coca-Cola può tornare utile in molte delle pulizie di casa.

In bagno ad esempio, potrebbe rivelarsi una fedele alleata. Possiamo bagnare uno spazzolino da denti con della Coca-Cola per pulire minuziosamente le fughe delle piastrelle del bagno difficili da pulire. Ma, di certo, l’impiego migliore che possiamo farne è nella pulizia del water e dei lavandini. Versando una bottiglia di Coca-Cola nel water potremmo rimuovere le incrostazioni ed eliminare eventuali intasamenti. Allo stesso modo, potremmo impiegarla per rimuovere le otturazioni da lavandini e tubature grazie all’effetto corrosivo della bibita.

