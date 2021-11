Non c’è nulla di più elegante e stiloso che arredare il nostro salone con un divano in pelle. Classico, artigianale, riccho di gusto e design, il divano in pelle, riesce a dare certamente un tocco in più al nostro ambiente. Ovviamente, la cura dei mobili della nostra casa è importante per mantenerli in vita e far sì che durino il più a lungo possibile in buone condizioni. Una corretta pulizia è fondamentale soprattutto per conservarli al meglio e preservare il comfort che ci aspettiamo da loro. Quindi, per ogni nostro pezzo d’arredamento, c’è una soluzione che meglio si adatta. Soluzioni che alle volte possono essere dispendiose in termini di costi e tempo.

Incredibile ma basta un limone e altri prodotti che abbiamo in casa per smacchiare i nostri divani in pelle

Spesso però i rimedi li abbiamo in casa, sono quei classici trucchetti della nonna che ci aiutano a risolvere in economia i nostri problemi.

Il divano in pelle, soprattutto se bianco o chiaro, richiede maggiori accortezze e cure specifiche per evitare di rovinarne il materiale e il colore. In particolare, il fascino del divano bianco è intramontabile, ma alle volte risulta difficile da pulire. Il nostro divano, poiché composto da un materiale delicato, può essere influenzato da diversi fattori che fanno sì che possa rovinarsi nel tempo. Il contatto diretto con i raggi solari, l’umidità, il calore e le macchie, sono solo alcuni esempi che possono rovinarne la pelle.

Rimedi alternativi

Oltre ai metodi classici, probabilmente più conosciuti, ecco alcuni rimedi casalinghi per salvaguardare i nostri divani in pelle.

Un rimedio interessante per trattare la pelle bianca, è quello di rimuovere le macchie con la parte spugnosa degli agrumi, utilizzeremo dunque, l’albedo. Sbucciamo un agrume: un mandarino, un limone o un’arancia e con la parte bianca del frutto strofiniamo delicatamente sulla zona interessata da pulire. Al termine passiamo sulla zona un panno leggermente umido prima, e uno asciutto poi.

Ultimo rimedio possibile per trattare la pelle bianca tendente al giallo è l’albume d’uovo.

Vediamo come fare:

Separiamo gli albumi e li montiamo a neve;

Applichiamoli sulla zona da trattare con un panno, strofinando intensamente sulle zone più ingiallite;

Ripetiamo ancora una volta il trattamento per le macchie più ostinate.

Alla fine passiamo sul punto un panno inumidito per terminare il trattamento.

Piacevole sorpresa

Altro rimedio interessante è l’utilizzo della crema idratante quale, a titolo di esempio tra i tanti brand, la Nivea, la classica crema nel barattolo in latta blu. Un vero toccasana per la pelle del nostro divano, la possiamo passare, almeno due volte all’anno, sul nostro divano con l’aiuto di un panno. Dunque, intingiamo un panno di cotone in un po’ di crema e lo applichiamo sulle zone interessate, facendo dei cerchi sulla superficie da trattare. Questo trucchetto sarà utile a mantenere lucente nel tempo la pelle chiara dei nostri divani.

È incredibile ma basta un limone e altri prodotti che abbiamo in casa per smacchiare i nostri divani in pelle, con semplicità, rapidità, efficacia.

