La Legge di Bilancio per il 2022, oltre a prevedere nuove agevolazioni, conferma e rafforza anche tantissimi Bonus. Si pensi ad esempio alle novità riguardanti il congedo di paternità reso dall’attuale Legge di Bilancio strutturale. A tal proposito senza ISEE e Legge 104 l’INPS paga 10 giorni di permesso retribuito e più soldi per le mamme.

Tra i tanti benefici previsti ritroviamo il Bonus cultura. Si tratta in particolare di un Bonus di 500 euro che arriva con il compleanno di questi giovani che fanno domanda nel 2022.

Questo Bonus, introdotto dal 2016 è stato proposto di anno in anno per favorire la diffusione della cultura tra i giovani. In particolare, consentendo ai giovani di acquistare biglietti per il teatro, il cinema, musei o corsi di lingua straniera, di musica ecc.

I nati nel 2002 hanno potuto richiederlo entro il 31 agosto 2021 ma hanno tempo fino al 28 febbraio 2022 per poterlo spendere. Grazie alla Legge di Bilancio anche i nati nel 2003 potranno richiedere il Bonus Cultura di 500 euro nel 2022.

Questo Bonus è un efficace strumento per la crescita culturale dei ragazzi ma anche un aiuto per le famiglie. Queste infatti potranno risparmiare un po’ di soldi per numerose attività ed eventi culturali per i propri ragazzi e non solo. Infatti il Governo ha stanziato ben 230 milioni di euro per il finanziamento del Bonus cultura. Grazie a tale misura i giovani potranno partecipare a numerosi eventi culturali, a spese dello Stato. Nonché acquistare biglietti per tantissimi eventi culturali, abbonamenti a riviste, libri, corsi. In particolare, come si legge sul sito del Ministero della Cultura

la Legge di Bilancio, rende il Bonus cultura una misura strutturale. Ovvero una misura stabile, senza più bisogno di essere riconfermata ogni anno. Pertanto viene stabilizzato e reso permanente 18App, il Bonus per i neo diciottenni grazie al quale avranno ben 500 euro da spendere per tantissime attività.

Si potrà richiedere il Bonus cultura soltanto mediante la registrazione sull’apposita piattaforma 18App, utilizzando lo SPID. Pertanto mediante una speciale carta elettronica i neo diciottenni potranno acquistare abbonamenti a riviste, libri, biglietti per spettacoli teatrali, mostre, parchi archeologici. Ma anche pagare corsi di lingua straniera, di musica o di teatro.

Per tutti i dettagli sulla sua fruizione per il 2022 si resta in attesa del decreto attuativo a seguito del quale seguirà anche l’aggiornamento della piattaforma.

