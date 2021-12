Le tendenze nel mondo della moda vanno e vengono. Tra stili e idee innovative, i look tentano di adattarsi alle esigenze di ognuno di noi. Freschezza, colori, eleganza sono alcune delle parole d’ordine che la moda ci regala stagione dopo stagione. Con l’avvento dei social e degli influencer, i look si mescolano ancor di più, creando tendenze in grado di dare un tocco di stile ai nostri outfit. Abbiamo già parlato di una piacevole riscoperta dal passato. Infatti, per l’inverno 2022 torna dagli anni ‘60 questo stile di tendenza, simbolo di libertà e autenticità. Oggi andremo a parlare di una tendenza nel mondo della moda, che torna dal passato grazie ai social network.

Il mondo delle piccole cose

Spesso e volentieri, i social network si impongono nei diversi ambiti della nostra vita quotidiana come la forza motrice del cambiamento. Dalla moda al trucco, i social ci mostrano giorno dopo giorno tendenze e stili in continuo movimento. Gli influencer, poi, riescono a farci vivere quel passato vintage un po’ amato e desiderato da tutti noi. Dunque emozioni forti e sentimentalismo che si plasmano in una parola simpatica a tutti noi: nostalgia. Sì, perché la nostalgia, ci riporta tutti indietro nel tempo, nel ricordo dei bei tempi vissuti del nostro passato.

Un mondo tradizionale, i cui protagonisti indiscussi sono le piccole cose, quella generazione degli anni ’60, ’70, ’80, ’90, caratterizzata da semplicità e autenticità. Quindi osservando la scia di questa riscoperta del passato, grazie agli influencer, nel mondo della moda seguiamo una linea che ci riporta indietro nel tempo. Alla riscoperta degli stili di un tempo, semplici, graziosi e genuini.

Sembra incredibile ma grazie ai social torna di moda questa tendenza chic dal passato e già sta spopolando

In questo senso, Instagram e TikTok sono due social al centro dei cambiamenti di tendenza nel mondo della moda. Su TikToK, per esempio, sta spopolando l’hashtag “oldmoneyaesthetic”. Look e tendenze che si discostano in maniera netta dalla maggior parte dei classici casual quotidiani. Un mix di vestiti e accessori con richiami al passato, classici e intramontabili. E così cambiano le tendenze maschili e femminili. Tornano forte le camicie bianche, i completi giacca e pantalone con fantasie chiare e a quadrettoni, cappotti cammello, giacche da caccia e stivali in cuoio. Così da richiamare tendenze e stili di un’affascinante generazione del passato.

Forti e degni di nota i richiami all’alta società anglosassone e alle famiglie prestigiose nostrane. Il tutto si compie nel gioco di una riscoperta di quei valori caratterizzati da zero eccessi, abiti semplici ma preziosi e chic, pochi loghi esibiti. È un ritorno alla semplicità di Lady Diana o alle grandi dinastie, che hanno scritto la storia del nostro Paese. Sembra incredibile ma grazie ai social torna di moda questa tendenza chic dal passato e già sta spopolando, il vintage torna carico di novità ed entusiasmo.

