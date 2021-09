Nonostante sia quasi ormai metà settembre, molte persone non sono ancora andate in vacanza. Per motivi di lavoro o esigenze personali, hanno infatti trascorso i mesi centrali dell’estate in città. È quindi arrivato adesso per loro il momento di preparare le valigie.

Per molti versi settembre è un ottimo periodo per andare in vacanza. Non c’è più il grande afflusso turistico e, di conseguenza, i prezzi si sono abbassati. Fattore, quest’ultimo, non di poco conto!

Vi è però anche un lato negativo: il clima. Se a luglio e ad agosto, si è quasi sicuri di trovare sempre bel tempo, a settembre queste certezze non sono più così scontate. Pensiamo già al fatto che, anche durante le giornate più belle, la sera viene buio prima e fa già più fresco. Stessa cosa alla mattina: durante le prime ore della giornata, infatti, l’aria è frizzantina.

Ma non c’è da disperare. Di soluzioni se ne possono trovare.

Splendide località italiane perfette per godersi strepitose vacanze al mare a settembre

Per essere sicuri di andare sul sicuro, meglio puntare verso sud. Vediamo qualche idea per farsi ispirare.

La Puglia rimane sempre un’ottima idea. Otranto è un gioiello del Salento che, oltre a offrire spiagge bianche e mare trasparente, è ricco di arte, storia e cultura. La meta ideale, dunque, per una vacanza in cui coniugare visite culturali e un po’ di sano relax sulla spiaggia.

Spostandoci in Campania, Vietri offre la possibilità di andare al mare ma, soprattutto, è una zona strategica per scoprire la meravigliosa Costiera Amalfitana. La città famosa per le coloratissime ceramiche, è infatti il punto di partenza per raggiungere Amalfi, Cetara, Maiori, Minori, fino ad arrivare alla rinomata Positano.

Centro-Italia

L’Argentario e il Conero sono invece ottime idee per chi preferisse restare in centro Italia.

In provincia di Grosseto, nella Maremma toscana, l’Argentario è una delle zone della regione dove si concentrano le spiagge più belle. Noleggiando un gommone o una piccola imbarcazione, da Porto Ercole è inoltre possibile costeggiare il promontorio e ammirare tesori nascosti come baie, calette, grotte, isolotti e le spiagge accessibili solo via mare.

Rinomata nelle Marche è la Riviera del Conero. Più di 20 chilometri di costa lungo i quali si susseguono numerose Bandiere Blu e varie località perfette per ogni tipo e stile di vacanza.

Il panorama è da cartolina: un promontorio a picco sul mare costellato da calette e insenature immerse nel verde del Parco Regionale del Conero.

A breve distanza dalla costa, ci sono tanti caratteristici borghi medioevali dove riscoprire tradizioni e sapori di un tempo.

Ecco quindi le splendide località italiane perfette per godersi strepitose vacanze al mare a settembre.

Nessun problema invece per chi vola all’estero

Sicuramente, chi decide di recarsi in Grecia o in Spagna, non avrà incertezze meteorologiche. Basti solo pensare che le Canarie sono soprannominate “le isole dell’eterna primavera”. Tra i suggestivi paesaggi vulcanici e le spiagge caraibiche di Lanzarote e le dune di sabbia di Furteventura, infatti, difficilmente piove.

Discorso molto simile per chi fosse indirizzato sulle Baleari, come Maiorca e Minorca, o su un’isola greca.