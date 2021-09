Giorno dopo giorno notiamo come ci siano segni sulla pelle che mostrano un certo invecchiamento. Il perché di tutto ciò a volte ci sfugge, eppure spesso si tratta di fattori legati alla nostra vita quotidiana. Ecco allora 5 mosse vincenti per rallentare l’invecchiamento della pelle e donarle un aspetto luminoso.

Le cellule della pelle invecchiano

Con l’avanzare dell’età la pelle cambia. Se da giovani era tonica ed elastica, ora comincia ad essere sempre più sottile e fragile. Sottigliezza della pelle e secchezza sono due elementi che ci dicono che la pelle comincia a invecchiare. Questo processo è naturale e in diversa misura tutti ne sono soggetti.

Ci possono essere però altri fattori che potrebbero contribuire a una maggiore velocità di invecchiamento della pelle, o al contrario un rallentamento.

5 mosse vincenti per rallentare l’invecchiamento della pelle e donarle un aspetto luminoso

L’estate volge al termine col suo carico di calore e di sole. Soprattutto quest’ultimo è un nemico giurato della pelle. Infatti i raggi solari asciugano la pelle rendendola più fragile. Agiscono anche sul DNA delle cellule epidermiche, contribuendo ad un invecchiamento precoce della pelle. La perdita di elasticità, dovuta ai raggi UV, si può compensare proteggendo la pelle con delle creme solari. Naturalmente è importante anche bere per idratare bene la pelle.

Freddo e vento

Non solo il sole asciuga la pelle, ma anche il vento e il freddo producono lo stesso effetto, arrossandola. Una pelle secca diventa automaticamente più fragile. È importante perciò proteggere la pelle con delle creme nutrienti e che ridonano idratazione all’epidermide.

Alimenti nutritivi

Il modo migliore per aiutare la pelle a mantenersi in forma, è di assumere più frutta e verdura. Questi alimenti sono ricchi di vitamine e sali minerali molto utili a combattere i radicali liberi, i nemici della salute della pelle.

L’effetto dei radicali liberi sulla pelle è deleterio. Sono loro una delle cause principali delle rughe e dei segni sulla pelle, attraverso il cosiddetto stress ossidativo della cute. Una sana alimentazione ricca di antiossidanti può contrastare efficacemente l’insorgenza di un invecchiamento precoce della pelle dovuto ai radicali liberi.

Inquinamento dell’aria

Anche l’inquinamento atmosferico può introdurre sostanze nocive nel corpo che potrebbero peggiorare la salute dell’epidermide. È molto importante ogni tanto programmare delle uscite in campagna o in montagna per disintossicarsi e respirare aria pulita.

Stress e sonno

Quando si dorme a sufficienza si ha sempre un’espressione rilassata che contribuisce al buono stato della cute. Al contrario lo stress e la mancanza di sonno incidono non solo sullo stato mentale, ma anche sulla pelle che risulta più stressata.

Mentre la pelle può ritrovare un po’ di giovinezza, i capelli grigi possono ritornare al colore originario.