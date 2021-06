Le tanto sospirate vacanze sono ormai alle porte. C’è chi sta per partire e chi sta per prenotare. Mare, montagna, città culturale, Italia o estero. Qualunque sia la nostra scelta, un bel periodo di stacco da tutto e da tutti ci vuole proprio per ricaricare le energie e tornare alla vita di sempre più carichi e rigenerati.

Se è tanto bello programmare le ferie e decidere la meta del nostro viaggio, tanto brutto e fastidioso è il momento di preparare le valigie. Già in altre occasioni gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato utili consigli su come fare la valigia perfetta. Oggi approfondiremo la questione da un punto di vista inverso.

Nessun contrattempo in ferie se evitiamo questi 3 errori comuni prima di partire

Non considerare il meteo pazzerello

Di certo tendiamo ad immaginare le nostre giornate su spiagge assolate e con un mare cristallino oppure bellissime passeggiate in montagna illuminate da un sole splendente. Ma il meteo è imprevedibile e non dobbiamo dimenticare l’eventualità di giornate brutte con pioggia, vento e temperature un po’ freschine. È bene quindi mettere in valigia qualche capo più pesante rispetto alla media, un antipioggia tipo k-way e un ombrellino portatile.

Dimenticare il kit di primo soccorso

Si ha sempre la speranza di stare bene e di non avere alcun tipo di infortunio ma è opportuno essere previdenti e portare con sé un kit di primo soccorso. Non in tutte le località turistiche, infatti, si hanno a disposizione ospedali e infermerie nelle immediate vicinanze. È fondamentale, quindi, avere con sé tutto l’occorrente per interventi immediati. Ad esempio dei cerotti per tagli e piccole ferite ed un disinfettante, utilissimo sia in caso di cadute ma anche di punture di insetto, meduse o altri animali.

Non predisporre gli abbinamenti

Parlando di outfit è inutile riempire la valigia con i nostri capi preferiti così alla rinfusa e senza un senso logico. Ci troveremo poi ad avere troppi indumenti inutilizzabili perché non abbinabili tra loro. Meglio quindi sprecare qualche minuto in più in fase di preparativi e creare già i giusti abbinamenti. Per risparmiare spazio, l’ideale sarebbe scegliere pochi pantaloni e/o gonne che, però, siano abbinabili a svariate maglie e camicie, così da poterli utilizzare in più occasioni.

Tenendo a mente quanto appena detto, non avremo nessun contrattempo in ferie se evitiamo questi 3 errori comuni prima di partire.

