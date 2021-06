Le Canarie sono da sempre le isole spagnole più gettonate e frequentate dai turisti italiani e non solo. Sono facilmente raggiungibili perché si trovano a poche ore dall’Italia, promettono un mare di una bellezza incredibile e sono anche abbastanza abbordabili economicamente parlando. In genere, la maggior parte della gente si reca a Tenerife o Gran Canaria ma non sa che scartando Lanzarote si sta perdendo un vero e proprio paradiso terrestre.

Paesaggi lunari e spiagge caraibiche in un’isola a poche ore da noi

Lanzarote è la più orientale delle isole Canarie e dal 1982 gode dello Statuto di Comunità Autonoma. Di origine vulcanica, si estende su un territorio di circa 840 kmq. Si raggiunge con un volo diretto dall’Italia di poco più di 4 ore e mezza. Ci sono tra l’altro molte compagnie low cost che operano la tratta.

Attraversare Lanzarote è come fare un viaggio su Marte o sulla Luna. Ben due terzi del territorio ha avuto origine dall’eruzione vulcanica avvenuta nel 1730 e durata 6 anni. Per questo motivo in gran parte dell’isola si possono ammirare scenari surreali fatti di rocce vulcaniche nere con suggestive sfumature rossastre. Ci sono inoltre numerosi sentieri che permettono di fare delle bellissime escursioni a piedi costeggiando i crateri dei vulcani e osservando lava, lapilli e piroclasti da vicino.

Spiagge

E tra un trekking e l’altro niente di meglio che rilassarsi in spiaggia tanto a Lanzarote non c’è che l’imbarazzo della scelta. Una più bella dell’altra, tutte le spiagge hanno un mare trasparente e cristallino, a variare è solo la sabbia che in alcuni punti è bianca o dorata e in altre è vulcanica quindi nera.

Le spiagge di Playa Blanca e Puerto del Carmen sono le più turistiche e quindi con anche più servizi tra bar e ristoranti.

Playa di Famara è particolarmente indicata per i surfisti perché c’è molto spesso vento e onde alte.

Playa de Papagayo è, infine, una caletta isolata che fa parte di un Parco Naturale cui si accede solo pagando un ticket di 3 euro ed è molto frequentata dai nudisti.

Per chi volesse unire il relax della vita da spiaggia con le passeggiate avventurose è, dunque, questo il posto ideale anche perché poco frequentato. Infatti, sono paesaggi lunari e spiagge caraibiche in un’isola a poche ore da noi .