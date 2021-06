A volte si pensa che per godere di paesaggi stratosferici e vivere emozioni incredibili dobbiamo per forza andare in capo al mondo in luoghi molto lontani da casa e spendere cifre folli. Ma non sempre è così e ne stiamo proprio per dare un esempio.

Sembrerà incredibile ma su quest’isola europea possiamo passeggiare sulle dune del deserto

Stiamo parlando di Fuerteventura, una delle Canarie le isole spagnole più gettonate e frequentate dai turisti italiani e non solo. Le possiamo raggiungere facilmente perché si trovano a poche ore di volo dall’Italia (4 di media) e promettono spiagge caraibiche. Inoltre non sono neppure eccessivamente costose.

Fuerteventura e il Parco naturale delle dune di Corralejo

Ognuna delle isola Canarie ha le proprie specificità. Abbiamo parlato di Tenerife e di Lanzarote ma oggi ci concentreremo su Fuerteventura e le sue dune di sabbia.

Nella parte nord-est dell’isola si estende il Parco naturale delle dune di Corralejo, una zona caratterizzata dalle classiche dune di sabbia finissima che creano un paesaggio dorato e morbido. C’è un’unica strada che attraversa tutto il parco con parecchi punti di sosta dove parcheggiare per fermarsi a fare qualche foto e provare a scalare qualche duna.

Addentrandosi un poco tra le dune sembrerà di essere in un altro mondo. Non si avvertirà più alcun rumore proveniente dalla strada e al massimo si ascolterà solo il sibilo del vento che lì soffia costante.

La meta preferita da surfisti che vengono qui da ogni parte del mondo per cavalcare le onde

Sulla parte opposta della strada troviamo invece un susseguirsi di spiagge dorate con un mare sempre movimentato.

Per godere al massimo delle emozioni che questo luogo sa regalare suggeriamo di trattenersi sul posto fino a sera o perlomeno fino al momento del tramonto. I colori delle dune diventano più suggestivi grazie ai giochi di colore con le nuvole e le ombre delle dune stesse!

Chi ancora fosse indeciso sulla meta estiva può prendere in considerazione Furteventura perché sembrerà incredibile ma su quest’isola europea possiamo passeggiare sulle dune del deserto.

E non è ancora finita perché a Furteventura c’è una spiaggetta che ha dell’incredibile. Ne abbiamo parlato nell’articolo Una miriade di sassolini a forma di popcorn e un mare cristallino ecco la spiaggia a poche ore dall’italia assolutamente da non perdere