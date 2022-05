Spiagge libere straordinarie, torri saracene e un panorama mozzafiato le attrazioni di questa costa siciliana poco conosciuta per vacanze rilassanti ed economiche

Man mano che il mese di giugno si avvicina, il bisogno di vacanze si fa più impellente. Dopo i lunghi mesi d’inverno passati tra lavoro e impegni familiari, non vediamo l’ora di dedicarci giorni di lungo far niente. Quasi del tutto liberi dalla paura del Covid 19, quest’anno finalmente possiamo scegliere di scoprire nuove destinazioni. Qualcuno ha deciso di organizzare viaggi oltre i confini italiani.

Tuttavia, gli anni passati sono stati utili per riscoprire le bellezze del nostro Paese. Ecco perché sono molti coloro che hanno deciso di restare in Italia. È un’occasione per scoprire località più vicine ma non meno straordinarie, ma anche per risparmiare. Regioni come l’Abruzzo o la Sicilia offrono agli amanti del mare mete non troppo turistiche, ma dove il mare lambisce spiagge dorate e la natura è selvaggia.

Ma spiagge libere straordinarie, torri saracene e una terrazza con vista sulle Isole Eolie ci aspettano anche nei paesini di questa costa siciliana. Ancora poco conosciuta dal turismo di massa, è un gioiello con uno dei panorami più belli del Mediterraneo e offre vacanze a prezzi contenuti.

La Costa Saracena

Siamo esattamente in provincia di Messina. Dallo Stretto bisogna arrivare a Milazzo per strabiliarsi per la prima volta della vista delle 7 Sorelle, le Isole Eolie. Continuando verso Palermo, troviamo la Costa Saracena che si estende per 17 chilometri da Tindari a Capo d’Orlando.

Lambita dalle acque salate del Mar Tirreno, regala una Sicilia diversa dagli altri versanti. Il mare ha un fondale talmente vario da apparire in tonalità di azzurro e verde sempre cangianti. Il litorale non è mai lo stesso e passa da zone di sabbia finissima alla scogliera, fino a spiagge di sassolini. Qui i greci hanno edificato teatri, mentre normanni e saraceni hanno lasciato castelli e torri d’avvistamento.

Come in molte zone della grande isola, culture e arti diverse si sono fuse con la natura e col mare. Le località balneari che lasciano chi le visita con la meraviglia negli occhi sono la Baia di San Giorgio, la spiaggia di Marinello con i laghetti di acqua salata, il promontorio di Capo Calavà e la baia di San Gregorio.

Ogni sera, al tramonto, l’orizzonte si tinge delle sfumature del sole e le Eolie diventano una sagoma dipinta. A Piraino, un piccolo borgo in collina ma a pochi passi dal mare, un belvedere a strapiombo offre questo spettacolo unico e irripetibile.

La spiaggia è per lo più libera e accessibile facilmente con la macchina. Si alternano pochi stabilimenti balneari che accolgono il turista con ristoranti tipici di prelibate portate di pesce e non solo. Per chi desiderasse qualche giorno in montagna, i Nebrodi sono un polmone verde, una perla di prodotti tipici d’eccezione. Chi sceglierà questa costa difficilmente resterà deluso.

