L’aria di primavera ci fa già pensare alle vacanze estive. E perché no, magari a un weekend rubato alla frenesia della città. La riapertura di stabilimenti, ristoranti e bar, teatri, ci fa sperare alla possibilità di spostarsi presto tra regioni.

Sarà quindi il caso di cominciare a pensare a dei luoghi speciali per godere del meritato relax. Allora, ecco 3 mete turistiche italiane spettacolari da scegliere per vacanze economiche e un mare da lasciare senza fiato. Ognuna di queste zone offre un riparo dal caos delle spiagge affollate. Pochi sono gli stabilimenti, presenti alcuni villaggi super attrezzati e mare pulitissimo. Stiamo parlando della Costa Nord-Est della Sicilia, del mare di Sibari in Calabria e Castellaneta in Puglia.

La costa messinese

La costa della provincia di Messina in Sicilia è la meno considerata da turisti e vacanzieri. Tuttavia offre un mare capace di soddisfare tutte le esigenze. Questo tratto di mare del Nord dell’isola si caratterizza per la diversità di spiagge e mare. Si passa dalla sabbia finissima (Capo Calavà, Riserva di Marinello) alla scogliera con pozze ricavate nella roccia naturale (Milazzo – vasche di Venere). Si continua con spiagge con sassolini levigati e calette riparate accessibili a piedi o in barca.

La costa messinese, poiché meno turistica di altre parti dell’isola, ha mantenuto prezzi contenuti. Si possono trovare una moltitudine di B&B, appartamenti, villaggi per famiglie e avventurieri. In pochi minuti di macchia si raggiungono mete di interesse storico- naturalistico (Tindari, Montalbano Elicona, Monti Nebrodi). La bellezza in questi posti ha un prezzo basso e una vista stupefacente sulle Isole Eolie.

Costa di Sibari

Stiamo parlando precisamente del mare di Trebisacce. Questa meta costiera ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il titolo di Bandiera Blu. Questo premio, assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale, è consegnato alle spiagge più pulite e virtuose d’Italia.

Trebisacce si situa nella costa sopra la città di Sibari. Questo piccolo comune si distingue per una spiaggia chilometrica di sabbia e pietrisco. L’acqua è cristallina e libera da inquinamento. Il comune ha dotato il litorale di docce e di cestini per la differenziata. Inoltre sono presenti servizi di vario tipo, come lidi, villaggi, zone attrezzate per facilitare famiglie e persone di ogni età. Da visitare assolutamente i siti archeologici di Broglio e di Sibari.

La città del mito

Castellaneta sorge in uno dei magnifici parchi regionali italiani, il Parco regionale delle Gravine. Essa sorge tra la collina e il mare. Una caratteristica e fresca pineta prepara alla vista di un mare cristallino e di dune di sabbia fine. Tra il verde e il blu c’è da perdersi. Anche Castellaneta ha ricevuto il premio di bandiera blu 2021.

Il borgo di Castellaneta, poi, ha origini antichissime e offre suggestivi tour per le stradine medievali in pietra. Da visitare la Cattedrale di San Nicola, i palazzi nobiliari e l’ex convento delle Clarisse.

Ecco 3 mete turistiche italiane spettacolari da scegliere per vacanze economiche e un mare da lasciare senza fiato. Per organizzare le proprie vacanze a poco prezzo non è mai troppo presto.