Per vacanze economiche e relax queste 2 mete turistiche spettacolari sono un gioiello che ci conquisterà tra mare pazzesco e natura selvaggia

La primavera è arrivata da più di un mese ormai. Il sole non va a dormire prima delle 19 e le temperature si sono alzate. Si avverte l’aria d’estate che ci prepara alle vacanze estive. La voglia di staccare dalla routine, dal lavoro e dalla città diventa sempre più forte. Qualcuno approfitta dei weekend per scappare al mare, dove stabilimenti e bar hanno iniziato la stagione.

Ma il pensiero va alle ferie, quando ci godremo le meritate vacanze. Per non rischiare di doversi accontentare, è bene pensare in anticipo dove andare. C’è chi decide di cercare mete straniere oltremare, trovandosi a visitare città dalle spiagge paradisiache. Per chi non vuole allontanarsi troppo, invece, l’Italia offre luoghi di rara bellezza e a prezzi modici.

Oggi abbiamo pensato a due luoghi che corrispondono a queste necessità. Per vacanze economiche e relax queste 2 mete del sud Italia sono perfette e ci faranno innamorare. Il pezzo forte sono le loro spiagge chilometriche dove nessuno ci costringerà a comprare una costosa sdraio. Qui la natura ci incanterà con la sua bellezza selvaggia, il mare cristallino e romantici tramonti. Un’occasione da non perdere per trascorrere le nostre vacanze.

Ci troviamo a nord di Vasto, in Abruzzo, precisamente accanto alla Riserva naturale di Punta Aderci. In questi luoghi la spiaggia è una lunghissima striscia che si estende per chilometri. Un luogo dove la natura è ancora libera di creare dune che il mare lambisce con le sue onde. Siamo a Punta Penna, un luogo che delfini e tartarughe e tante altre specie hanno scelto come loro casa.

Poco distante si vede un faro, uno dei più alti d’Italia (70 metri) e ancora custodito da 2 famiglie che vivono ai suoi piedi. Il farò è un’attrazione magnifica per chi ama la fotografia. Salendo i suoi 307 scalini, infatti, si gode di una vista sensazionale sul Gargano e sul mare. Per chi preferisce i ciottoli, può spostarsi nella Spiaggia dei Libertini, un’altra perla di questa costa.

La seconda meta ci porta in Sicilia, precisamente a Porto Palo, all’interno della Riserva di Vendicari. Capo Passero è una delle 3 punte estreme della Sicilia, dove il Mar Ionio e il Mediterraneo si uniscono. Pare che da questa unione sia nata l’Isola delle Correnti, una fascia di terra di 10.000 metri quadri collegata alla terraferma da una lingua di terra che compare e scompare.

Quest’isoletta è solo una parte della bellezza che si può incontrare in questo luogo. L’acqua trasparente e le immense spiagge dorate sono un altro tesoro. Il basso fondale, invece, è perfetto per le famiglie con bambini. Imperdibili sono il tramonto a Punta delle Formiche e le specialità culinarie del luogo.

