Dove andare ad Halloween in Italia con i bambini spendendo davvero poco

Mancano poco meno di 3 settimane ad Halloween, appuntamento molto amato dai bambini e sempre più apprezzato anche dagli adulti. Un’ottima occasione per riprendere fiato e staccare prima dell’arrivo dell’inverno. Scegliere dove andare ad Halloween in Italia, però, potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Il nostro Paese dà il meglio di sé in questo periodo e c’è da perdersi tra feste, eventi e spettacoli naturali. Oggi proveremo a diradare questa nebbia e scopriremo alcuni luoghi davvero imperdibili da visitare a fine ottobre.

Halloween all’insegna del mistero in Emilia Romagna

Molti di noi associano l’Emilia Romagna all’estate e alle vacanze sul mare. In realtà questa splendida regione offre luoghi magici tutti da scoprire anche nei mesi autunnali. La meta perfetta per Halloween è la Fortezza di Castrocaro, nella provincia di Forlì. Il maniero è una meravigliosa testimonianza di architettura medievale. E il 31 ottobre ci sarà la possibilità di effettuare una visita guidata a lume di candela nelle stanze segrete del castello. Il tutto fino a notte inoltrata e con racconti di misteri e fantasmi.

Scopriamo i villaggi abbandonati in Italia

Se vogliamo spendere davvero poco e scoprire alcune perle nascoste dello Stivale, il consiglio è quello di visitare uno dei borghi abbandonati sparsi sul territorio. Piccoli paesini abbandonati da decenni che ad Halloween si vestono di un alone di mistero davvero irresistibile.

Vicinissimo a Roma ci sono le rovine dell’antica Monterano. Nel cuore del Cilento troviamo Roscigno Vecchia, “Paese-Museo” patrimonio Unesco abbandonato da moltissimi anni. In Valtellina, infine, ci sono Savogno e Codera, due luoghi che possiamo raggiungere solo a piedi e su cui non mancano miti e leggende.

Dove andare ad Halloween in Italia e gli eventi da non perdere a fine ottobre

Halloween nel nostro Paese significa anche eventi a tema dedicati ai bambini e ai ragazzi. Se ci troviamo in Toscana il consiglio è quello di fare tappa al Lucca Comics and Games. Il 31 ottobre uno dei più importanti appuntamenti dedicati ai fumetti e al gaming si veste di mistero, con parate e spettacoli organizzati dai cosplayer.

Da non perdere, soprattutto se viaggiamo con i più piccoli, anche gli spettacoli dei parchi divertimenti. A Mirabilandia l’intero mese di ottobre è a tema e nei giorni 30-31 ottobre si tiene l’Halloween Horror Festival. A Gardaland, invece, si svolge l’ormai classico Gardaland Magic Halloween con spettacoli, eventi per bambini, feste con spettri e vampiri e tanto altro.

