In questo periodo ha finalmente iniziato a splendere il sole ed è quindi giunto il momento per piantare qualcosa in orto e giardino. C’è chi preferisce dei bellissimi fiori e chi invece predilige frutta e verdure buonissime ed anche molto facili da coltivare.

Che lo si faccia per avere tanto colore fuori casa, oppure per mettere in tavola ortaggi a costo zero, è sempre una buona cosa avere il pollice verde. Oggi noi diamo un consiglio particolare: indichiamo una pianta che in primavera ci darà fiori bellissimi e, più avanti, ci regalerà invece dei frutti deliziosi ed anche sani. Dunque aggiungiamo questa pianta all’orto senza indugi e prepariamoci a godere dei risultati.

Il frutto che secondo gli esperti potrebbe farci bene

Andiamo alla scoperta di un fantastico frutto, ovvero il mirtillo. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un alimento molto sano per una varietà di ragioni. I mirtilli infatti permetterebbero di tutelare la salute cardiovascolare ed avrebbero inoltre dei benefici sulle capacità cognitive di chi li consuma. Sembrerebbe inoltre che potrebbero avere un buon impatto sul controllo del livello di zuccheri nel sangue.

Insomma, pare ci siano ottime ragioni per coltivarli. Inoltre siamo fortunati, perché sono anche piuttosto facili da far crescere. La pianta del mirtillo si può piantare in pieno campo, ma anche in vaso, ed in questo periodo fiorisce con bellissimi fiorellini bianchi. Se la piantiamo ora, insomma, avremo una pianta delicata ed elegante ad impreziosire i nostri esterni. Una volta piantata, assicuriamoci di irrigarla spesso, soprattutto nelle prime settimane di coltura.

Aggiungiamo questa pianta all’orto ed avremo fiori bellissimi in primavera e frutti sani e deliziosi d’estate

Cerchiamo di tutelare la pianta da ospiti indesiderati, soprattutto gli insetti. Larve ed afidi potrebbero fare grossi danni, quindi cerchiamo di tenerli sempre lontani utilizzando prodotti appositi.

D’estate poi possiamo iniziare a raccoglierli, perché la pianta ci regalerà tante bacche fino a fine agosto. Una volta che il mirtillo sarà di colore blu scuro possiamo raccoglierlo, lavarlo e metterlo in tavola.

Attenzione perché questi frutti di bosco durano pochi giorni dopo la coltura, quindi bisogna consumarli subito. Se vogliamo che durino qualche giorno in più, possiamo conservarli in frigorifero, ma non aspettiamoci una conservazione lunga.

Ovviamente non siamo poi obbligati a consumarli puri, ma possiamo usarli per ottime ricette, ad esempio in torte e macedonie di ogni tipo.

