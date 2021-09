I biscotti li compriamo per due occasioni particolari della giornata, la merenda o la colazione. In Italia la colazione è tipicamente dolce e dunque i biscotti rientrano a pieno titolo nella scelta del consumatore. Certo, un numero crescente di italiani sta ormai provando i benefici della colazione all’inglese o alla francese. L’uovo alla coque, infatti, si prepara abbastanza velocemente ed è dunque ideale per chi ha poco tempo la mattina.

Tuttavia, chi continua a scegliere i biscotti si trova a compiere una dura scelta al supermercato. Ce ne sono infatti di tantissimi tipi, semplici o ripieni, con grano saraceno o con grano di meliga. Sul gusto personale di ognuno di noi c’è davvero poco da dire. Invece, sulla qualità dei biscotti in valori assoluti Altroconsumo ha effettuato un’indagine approfondita.

Gli esperti hanno infatti cercato di valutare ben 168 tipologie di biscotti diversi. In primo luogo Altroconsumo ha analizzato le caratteristiche nutrizionali dei biscotti e in secondo luogo gli ingredienti. In particolare, spesso li lasciamo sullo scaffale ma questi sono i migliori biscotti da comprare per gli esperti. Vediamo quali sono.

Per quanto riguarda le caratteristiche nutrizionali, Altroconsumo ha analizzato la presenza di vitamine, minerali e fibre ma anche quella, potenzialmente dannosa, di grassi saturi, sale e zucchero. Sulla scelta degli ingredienti l’attenzione è ricaduta sulla qualità delle farine, uova ed eventualmente cioccolato. In particolare, gli esperti hanno suddiviso i biscotti in quattro tipologie: quelli secchi, i frollini, i biscotti integrali e i biscotti definiti “senza”.

I frollini sono i primi analizzati e sono abbastanza semplici. Caratterizzati da quattro ingredienti, non sono necessariamente poco calorici. Se troviamo i frollini con le gocce di cioccolato, ad esempio, il loro apporto calorico sarà più alto. Anzi, pare proprio che i frollini siano tra i biscotti più calorici in commercio.

I biscotti secchi, invece, presentano un unico ingrediente di base che è la farina. Naturalmente, l’industria aggiungerà poi altri ingredienti che si dividono tra grassi e zuccheri. Paradossalmente, però, questa tipologia di biscotti è quella meno calorica in circolazione.

I biscotti integrali presentano un ammontare di fibre davvero interessante, che in media supera le altre categorie. Se troviamo i biscotti con la farina integrale di farro, secondo l’analisi di Altroconsumo, abbiamo fatto centro.

Infine, I biscotti definiti “senza”. In questa categoria rientrano i biscotti che non hanno un ingrediente (come senza zucchero, ad esempio) e che quindi le marche sponsorizzano come più sani. Secondo l’analisi di Altroconsumo, però, questi biscotti non sono necessariamente più sani degli altri. Non conta tanto la presenza o l’assenza di un ingrediente, quanto la sua qualità.

