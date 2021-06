Anche se lo sappiamo bene non riusciamo mai a metterlo in pratica. Forse “mai” non è la parola giusta dato che ci sono alcune occasioni in cui riusciamo a farlo benissimo. Cosa? Ebbene, prepararsi e mangiare una corretta prima colazione. Una colazione che ci dia l’energia di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide della giornata che abbiamo di fronte.

Una colazione che ci faccia sentire bene, ci dia la possibilità di uscire da casa nostra e sorridere al Mondo. L’energia di cui abbiamo bisogno è sicuramente molta, così come è poco il tempo che abbiamo a disposizione la mattina. Come fare dunque? Ecco la soluzione geniale per mangiare una corretta prima colazione e stare bene tutto il giorno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La colazione

In soldoni, un caffè, o un cappuccino, con dei biscotti, o con un cornetto, spesso non è sufficiente. Dovremmo preparaci una colazione più sostanziosa, un po’ come fanno nell’Europa del Nord o nel Medio Oriente.

Una bella frittata (magari seguendo i nostri consigli), ad esempio, o dei formaggi e dei salumi. L’immancabile spremuta di arancia e le marmellate. Tuttavia, chi ha il tempo per preparare tutte queste cose? In pochissimi. Allora? Ebbene, una soluzione c’è.

La soluzione geniale per mangiare una corretta prima colazione e stare bene tutto il giorno

Ciò che Noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo di dire è cambiare la nostra attitudine mentale. Il tempo non c’è perché non ce lo vogliamo creare, ritagliare. Se ci svegliassimo prima o se dedicassimo mezz’ora della nostra sera per la preparazione della colazione, il discorso sarebbe estremamente diverso.

Certo, l’intenzione può essere buona ma come creare questa attitudine mentale? Ebbene, ricordiamoci di quelle volte che ci svegliamo in albergo. Ecco, in quell’occasione non facciamo troppi complimenti, e quando c’è la colazione a buffet mangiamo il doppio di quello di cui avremmo bisogno. Ecco, immaginiamoci questo scenario la mattina quando ci svegliamo, e avremo sicuramente una fame da lupi.