Alla fine dell’estate molti devono risolvere un problema che sembra senza soluzione. Per difendersi dal caldo decidiamo di mettere la macchina il più possibile all’ombra. Ciò spesso vuol dire nasconderla sotto gli alberi. Purtroppo, però c’è un piccolo danno collaterale. Mettere la macchina sotto gli alberi la espone continuamente alla resina che questi producono. Ecco perché molti mettono cubetti di ghiaccio sul parabrezza per risolvere questo comune problema. Infatti, liberarsi di questa colla naturale spesso vuol dire dover usare molto olio di gomito. Nel farlo a volte rischiamo anche di danneggiare il vetro o la carrozzeria.

Quello di oggi è un metodo alternativo che potrebbe evitarci questa fatica raggiungendo lo stesso risultato. Ossia una macchina splendente senza gocce o schizzi di resina. Infatti, questa può rappresentare un problema sul parabrezza frontale e sul retro. Perché i tergicristalli possono rovinarsi molto più in fretta a causa del continuo grattare contro queste sporgenze dure. Si tratta di un problema molto comune, dal momento che a produrre resina e zuccheri sono alcuni degli alberi più diffusi nel nostro paese. Pensiamo ai pini, all’eucalipto e ai fichi.

Ecco perché molti mettono cubetti di ghiaccio sul parabrezza per risolvere questo comune problema

Solitamente per rimuovere la resina da vetri dell’auto e carrozzeria si utilizza l’alcol denaturato. Con diversi passaggi e tanta energia queste, infatti, dovrebbe riuscire a staccarla a poco a poco. Dopodiché bisogna ripulire con un apposito prodotto per vetri.

Questo è sicuramente un suggerimento valido. Allo stesso tempo ci sono dei metodi alternativi che potrebbero permetterci di dimezzare i tempi. Uno di questi è l’utilizzo del ghiaccio.

Quando ci sono macchie più grandi di resina che sembra impossibile togliere della semplice acqua congelata può fare al caso nostro. Prendiamo i cubetti di ghiaccio e immergiamoli per qualche secondo nell’acqua. In questo modo la superficie si ammorbidirà. Adesso posizioniamoli sopra la macchia che vogliamo rimuovere e lasciamoli a contatto per qualche minuto. Chiaramente avremo bisogno di guanti impermeabili come quelli da lavoro o per il giardinaggio. In questo modo non ci congeleremo le dita mentre aspettiamo che la resina si solidifichi. Il ghiaccio, infatti, ci permetterà di staccarla più facilmente anche tutta in una volta.

Dopo qualche minuto, rimuoviamo il ghiaccio e utilizziamo una spatola in plastica. Anche una carta o una tessera in plastica rigida possono andare bene. L’importante è non utilizzare oggetti in metallo per evitare di danneggiare il vetro.

Concludiamo con una veloce passata di spugna e detersivo per vetri.

