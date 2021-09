Fare il bucato è quell’attività casalinga che richiede una certa attenzione e non pochi accorgimenti. I capi delicati richiedono un lavaggio a bassa temperatura, quelli sintetici necessitano di un particolare programma in lavatrice e tante altre regole. Insomma, se dovessimo seguire ogni singolo consiglio delle nostre mamme e del buon bucato, allora passeremmo più tempo a fare la lavatrice che a lavorare.

Se spesso chiudiamo un occhio e uniamo lana e cotone anche se non dovremmo, c’è una cosa, però, su cui non si transige: i colori. Potesse cascare il Mondo, con i colori non si scherza.

Chi l’ha detto di non lavare insieme bianchi e colorati, basta rispettare due semplici accorgimenti

Magari siamo ancora traumatizzati da quella camicetta originariamente bianca che un giorno, quasi improvvisamente, è diventata rosa. Oppure pensiamo alla canotta color beige che si è trasformata in una maglia maculata. Ma siamo proprio sicuri che sulle tonalità non si possa assolutamente transigere?

Noi della Redazione crediamo si possa fare uno strappo alla regola, pur sempre con criterio. Infatti, abbiamo finalmente trovato il modo di effettuare un solo lavaggio, mettendo insieme capi chiari e scuri. Tutto ciò che dobbiamo fare è attenerci ad alcuni suggerimenti che semplificheranno la nostra vita.

Chi l’ha detto di non lavare insieme bianchi e colorati, basta rispettare due semplici accorgimenti e vediamo subito di quali si tratta. Il primo ha a che fare con l’indumento che dobbiamo lavare. Se abbiamo appena acquistato una maglia rossa, è il caso di lavarla a mano per la prima volta e insieme ai colorati la volta successiva.

Passati i primi lavaggi, la maglia non dovrebbe più rilasciare colore ed è possibile metterla in lavatrice con i capi chiari. Tutto dipende, quindi, da quante volte l’abbiamo lavata: maggiori sono i lavaggi, più è probabile che non scolorirà.

Una questione di temperatura

La seconda regola riguarda la temperatura di lavaggio, perché una cosa è lavare a 60 gradi, un’altra è farlo a 30. Nel primo caso, il rischio che i capi scoloriscano aumenta notevolmente rispetto a temperature nettamente più basse. Se decidiamo di lavare insieme bianchi e colorati, il nostro suggerimento è di non superare i 40 gradi. In questo modo, avremo vestiti puliti e non correremo il rischio di abiti variopinti o a macchia di leopardo.

Due piccoli ma importanti trucchi che renderanno la nostra vita un po’ più agevole e le nostre faccende domestiche meno lunghe e noiose.