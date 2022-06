Il pesce è un alimento che non dovrebbe mai mancare sulle tavole degli italiani. Uno dei prodotti più importanti della dieta mediterranea, ricco di proprietà davvero notevoli. Infatti, oltre alla presenza degli acidi grassi Omega 3, importanti per il cuore, alcune varietà di pesce sono ricche di fosforo, un minerale che agirebbe sulla memoria. Ma non dimentichiamo anche la vitamina D e il calcio, indispensabili per le ossa. Insomma, le proprietà dei prodotti ittici sono davvero innumerevoli. Infatti, secondo gli esperti, dovremmo mangiare il pesce almeno due volte alla settimana. Ma facciamo attenzione, perché alcuni prodotti sono ricchi di colesterolo, quindi il loro consumo andrebbe limitato.

Spesso li confondiamo ma ecco come distinguere le vongole dai lupini di mare e come spurgarli perfettamente prima di portarli in tavola

Sono tantissime le tipologie di pesce che ogni giorno troviamo in pescheria. Alcune varietà sono molto simili tra loro e spesso le confondiamo. Ad esempio, è il caso di parlare di due molluschi molto simili tra loro: le vongole e i lupini di mare. Possono, a prima vista, sembrare lo stesso prodotto, ma in realtà presentano delle notevoli differenze. La vongola è un mollusco bivalve, che può essere sia pescata che allevata. Possiede due antenne (attaccate o separate), che in fase di pulizia escono fuori dal guscio e sono ben visibili. Inoltre, il guscio della vongola presenta delle striature e ha una forma allungata.

Il lupino di mare ha una dimensione più piccola ed ha un guscio tondeggiante, liscio e delle antenne molto corte. Può essere solo pescato e non allevato. I due molluschi presentano delle differenze anche nel sapore. Le vongole hanno un gusto più delicato, mentre quello dei lupini è più deciso. Spesso li confondiamo ma ecco come distinguere in modo semplice e veloce le vongole dai lupini di mare.

Come spurgare i due molluschi

Per preparare dei deliziosi piatti, dobbiamo necessariamente spurgare ed eliminare la sabbia dai due molluschi. Iniziamo dalle vongole. Prima di procedere con la pulizia, eliminiamo quelle rotte o aperte. Ora, in una bacinella aggiungiamo l’acqua e il sale. Le proporzioni sono: per ogni litro di acqua e mezzo chilo di vongole, aggiungiamo circa 25 g di sale. Diamo una rapida mescolata e lasciamo in ammollo le vongole per un paio di ore. Terminato questo tempo, cambiamo l’acqua, aggiungiamo nuovamente il sale e lasciamo in ammollo per altre 2 ore. Per spurgare i lupini di mare, possiamo utilizzare la stessa tecnica usata per le vongole.

