Le fragole sono il frutto dell’estate. Le aspettiamo tutto l’anno e finalmente con il caldo arriveranno. Le possiamo trovare al supermercato oppure al mercato, ma se siamo fortunati possiamo trovare anche quelle di bosco. Magari abbiamo una casa in campagna con delle piante di fragole.

Le ricette che si possono fare con questo frutto sono moltissime. Possiamo fare le fragole con lo zucchero, con il gelato, farci una macedonia oppure possiamo anche decorarci una torta. In realtà, non finisce qui. Perché, se non abbiamo mai sentito parlare del risotto alle fragole, allora dobbiamo assolutamente provarlo. Una ricetta che è veramente spettacolare. Non solo buona, ma anche originale, fresca e bella da vedere.

Proprietà e valori nutrizionali

Se c’è una cosa che conosciamo perfettamente sono le proprietà di questo frutto e anche i valori nutrizionali. Le fragole mediamente per 100 grammi di prodotto contengono 90 grammi di acqua, 160 mg di potassio e 54 mg di vitamina C.

Questo frutto contiene anche tiamina, riboflavina e niacina. Un frutto, dunque, che fa sicuramente bene al nostro corpo e che ingerito durante l’estate andrà a rinfrescarci piacevolmente. Se invece abbiamo bisogno di integrare più omega 3 nel nostro corpo ma non vogliamo mangiare carne, possiamo farlo con la portulaca.

Molte volte, però, quando vogliamo mangiare le fragole, le tagliamo in una sorta di cubetti o triangolini. Ma questo non è affatto necessario. Esiste un metodo molto più veloce per rimuovere la parte superiore della fragola che non si mangia.

Conosciamo benissimo proprietà e valori nutrizionali delle fragole, ma abbiamo sempre sbagliato a tagliarle per mangiarle

Per mangiare le fragole esiste una tecnica veramente veloce che possiamo mettere in atto. Allora, sicuramente la prima cosa che dobbiamo fare è lavarle.

Prendiamo, poi, una cannuccia, oppure uno spiedino, o ancora un pungi salame ma singolo. Ora che abbiamo scelto uno dei nostri utensili, non dobbiamo far altro che farlo passare da una parte all’altra della fragola.

Dal basso verso l’alto. In questo modo automaticamente la parte superiore verrà eliminata assieme a un pochino di quella interna che solitamente si presente di un colore bianco. Questa è commestibile, ma rimane sempre un pochino dura e poco saporita.

Quindi, la prossima volta che portiamo fragole a tavola ricordiamoci che possiamo tagliarle anche con una nuova tecnica. Conosciamo benissimo proprietà e valori nutrizionali delle fragole, dunque, e ora abbiamo anche imparato un nuovo modo per rimuovere il picciolo.

