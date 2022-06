Quando fa caldo, andare in palestra diventa più impegnativo. Si suda più facilmente e questo potrebbe disincentivarci dal fare movimento fisico. La mancanza di attività fisica, però, comporterebbe un rallentamento del metabolismo e quindi un aumento di grasso corporeo. Senza considerare che questo causerebbe un rischio maggiore di malattie, anche cardiache.

Ecco perché dovremmo sforzarci di eseguire ogni giorno del movimento, anche nella comodità della nostra casa. Alcuni esercizi utilissimi, infatti, possono essere svolti a casa utilizzando semplicemente degli attrezzi di fortuna. In sostanza, oggi spiegheremo come eseguire 2 esercizi facili e molto utili per tonificare il fisico, con oggetti che tutti hanno.

Questo renderà gli esercizi ancora più efficaci, ma non avremo bisogno di andare in palestra o di pagare un abbonamento. Ecco cosa ci servirà.

Non serve andare in palestra se in casa abbiamo questi 3 oggetti perfetti per rassodare sedere, spalle e braccia

Tutti sappiamo quanto, anche solo camminare, sia importante per la nostra salute. Gli esperti, infatti, hanno diffuso diversi consigli d’oro per camminare in modo efficace per dimagrire. Per chi vorrà spingersi oltre, invece, oggi scopriremo come svolgere 2 tra i più comuni esercizi di fitness con attrezzi casalinghi.

Partiamo dal famosissimo squat

Chi di noi, almeno una volta, non ha sentito nominare il tanto famoso, quanto temuto, squat? L’esercizio mira ad allenare i muscoli dei glutei, ma anche quelli delle cosce, la zona lombare e gli addominali. Per questo motivo è uno degli esercizi più consigliati a chi pratica sport e vuole tonificare il proprio corpo.

Normalmente, lo squat si può svolgere a corpo libero. Se, però, volessimo potenziarne l’effetto, potremmo usare una bottiglia di plastica piena d’acqua. Basterà reggere tra le mani, in orizzontale, una bottiglia d’acqua grande. Dovremo tenere le braccia piegate, in modo tale da avere la bottiglia abbastanza vicina al petto.

Alla fine, si potrà scendere piegando le gambe, facendo attenzione che le ginocchia non superino la linea immaginaria della punta dei piedi. In questo modo eseguiremo degli squat ancora più potenzianti ed efficaci.

Un semplice sgabellino

Altrimenti, potremo utilizzare uno sgabellino per aumentare ancora di più l’efficacia del nostro squat. In questo caso dovremo piegare una gamba all’indietro, appoggiando il piede a uno sgabello che non superi l’altezza del nostro ginocchio. Ora potremo iniziare a scendere con l’altra gamba, eseguendo degli squat a una gamba. Ripeteremo l’esercizio anche dall’altra parte.

Un manico di scopa l’abbiamo tutti

Infine, utilizzando un banale manico di scopa, potremo eseguire esercizi per rinforzare le spalle e migliorare la postura. Dovremo semplicemente prendere un manico di scopa e tenerlo saldamente con 2 mani. Ora, passando dietro la testa, dovremo portarlo dietro alle nostre spalle. Da questa posizione, poi, dovremo stendere le braccia verso l’alto, e ripetere l’esercizio almeno 15 volte.

Come abbiamo visto, non serve andare in palestra se in casa possiamo sfruttare questi semplici oggetti quotidiani. Consigliamo, però, di non esagerare con le ripetizioni e di non sforzare troppo il fisico, per evitare eventuali problemi fisici.

