Manca solo da definire il menù da portare in tavola.

Ma potremmo anche stupire gli ospiti con queste polpette sfiziose, preparate utilizzando un legume inaspettato dal basso indice glicemico.

Un pesce dalla forma particolare

Lasagna, trionfo di antipasti, roastbeef. Sono solo alcune delle tantissime pietanze che possiamo preparare il giorno di Natale. Mentre per la vigilia, la tradizione vuole necessariamente che si porti in tavola il pesce.

Soprattutto in alcune regioni del Sud, nel menù da preparare la sera che precede il Natale, non può mancare un pesce in particolare. La sua forma è alquanto bizzarra, infatti ricorda un serpente. Il suo corpo è allungato e il colore cambia in base al luogo di appartenenza. Naturalmente ci riferiamo all’anguilla, chiamato anche capitone, un pesce che vive in mare, ma anche nelle acque dolci e salmastre. Le carni dell’anguilla sono pregiate e molto gustose.

Molti lo comprano durante le feste ma questo pesce potrebbe contenere dosi elevate di colesterolo

Abbiamo visto come l’anguilla sia un pesce molto particolare e diverso da tutti gli altri.

Secondo gli esperti, le sue carni sarebbero ricche di sali minerali e vitamine. In particolare la vitamina A aiuterebbe la vista e la pelle. La vitamina D, proteggerebbe le ossa dall’avanzare dell’osteoporosi e la vitamina B12 sarebbe coinvolta nel funzionamento dei muscoli e del metabolismo. Ricordiamo che l’anguilla è anche un’ottima fonte di acidi grassi omega 3, utili per la salute del cuore. Molti lo comprano durante le feste ma questo pesce potrebbe contenere dosi elevate di colesterolo.

Infatti le carni dell’anguilla risulterebbero abbastanza grasse e poco indicate a chi segue una dieta ipocalorica. Inoltre, sarebbero anche poco consigliate a chi soffre di colesterolo alto. Ma naturalmente il nostro consiglio è sempre quello di chiedere il parere del medico di fiducia.

Come gustare al meglio questo pesce

L’anguilla è un pesce molto saporito e versatile. Infatti si presta molto bene a diversi tipi di preparazione.

Vediamone qualcuno. Dopo aver lavato e pulito per bene l’anguilla, possiamo tagliarla a pezzettini e cucinarla in umido. Ma possiamo anche friggerla, ripassata nella farina o nella pastella, o cuocerla alla brace.

Per friggere il pesce sempre croccante e mai molliccio basta seguire solo questi semplici consigli