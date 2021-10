Decisamente buoni, croccanti e sfiziosi, i cubetti di pancetta sono utilissimi in cucina. Possono servire nelle occasioni più disparate e inaspettate ed è per questo che vanno a finire sempre nel nostro carrello, mentre facciamo la spesa al supermercato. Eppure, non sappiamo mai che farne!

Quante volte sarà capitato di dover pensare ad una ricetta dell’ultimo minuto per utilizzarli prima della scadenza? E quante volte li abbiamo completamente dimenticati nel frigorifero, facendoli deperire?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La verità è che spesso li compriamo senza sapere a cosa serviranno ma ecco 5 idee geniali per consumare i cubetti di pancetta.

Per rendere giustizia ai cubetti di pancetta, alleati fedeli delle nostre tavole imbandite, infatti, suggeriamo 5 idee furbe da non perdere per stupire amici e parenti con un tripudio di gusto.

Spesso li compriamo senza sapere a cosa serviranno ma ecco 5 idee geniali per consumare i cubetti di pancetta

La pancetta tagliata a cubetti e confezionata è l’ideale per esaltare l’aroma e il sapore di moltissimi primi e secondi piatti. Si sposa benissimo con le uova e rende unici anche impasti lievitati.

Ad esempio, si possono aggiungere a questa treccia rustica pronta in poche mosse.

Grazie alle comode confezioni divise in porzioni si evitano gli sprechi e inoltre, la pancetta si conserva fresca e profumata per molti mesi e può essere usata per moltissime ricette.

Non tutti sanno che è ottima per condire il soffritto delle zuppe di legumi o di cereali. Basterà far cuocere in una padella, una cipolla tritata e la pancetta con un filo d’olio e un rametto di rosmarino. Dopo qualche minuto aggiungere anche gli altri ingredienti e il brodo per realizzare una zuppa ricca di sapore.

Per rendere più sfiziosa una semplice pasta aglio, olio e peperoncino, la pancetta è perfetta.

Anche il classico sugo al pomodoro può diventare un condimento speciale. Basterà soffriggere la pancetta dolce con un filo d’olio e un po’ di peperoncino per chi lo desidera. Far cuocere qualche minuto e poi aggiungere il pelato o la salsa di pomodoro.

A tal proposito, suggeriamo anche questi 2 trucchetti facili e veloci per eliminare l’acidità del sugo.

Mai provati i cubetti di pancetta essiccati in forno? In una teglia ricoperta da carta da forno, adagiare i cubetti e farli cuocere a 100 °C per circa minuti. Una volta asciugati si sbricioleranno e diventeranno ottimi “insaporitori” da poter cospargere sulle pietanze.

Infine, chi ama i sapori più intensi, potrà rendere indimenticabili seppie o calamari. La pancetta dolce tritata fresca oppure essiccata e aggiunta al piatto, regalerà sia alle seppie che ai calamari una nota dolciastra che farà impazzire tutti.