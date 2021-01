Gennaio è arrivato con il suo carico di temperature gelide e tanta pioggia. In questi giorni ricchi di freddo e umidità, riscaldarsi con una bella zuppa fatta in casa non è affatto una cattiva idea. Tra le innumerevoli ricette possibili, la Redazione vuole consigliare ai suoi Lettori una preparazione semplice e veloce. Ecco la ricetta della zuppa di fagioli e finocchi che si presenterà utile da sfoggiare durante il rigido inverno. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

a) 600 g di fagioli cannellini già precotti;

b) 600 di finocchi;

c) 1 cucchiaino di cumino in polvere (facoltativo);

d) 1 rametto di rosmarino;

e) olio extra vergine d’oliva;

f) sale e pepe q.b.

Ecco una zuppa semplice e veloce che riscalda gli animi nelle giornate di pioggia, consigliatissima Preparazione

Realizzare un’ottima zuppa di fagioli e finocchi è davvero un gioco da ragazzi. Innanzitutto, in una pentola, con poca acqua leggermente salata, far lessare i finocchi. Una volta sbollentati, frullarli con l’aiuto di un mixer ad immersione. Dopo qualche minuto si formerà una crema di finocchi. A questo punto, lasciare tale crema da parte e dedicarsi ai fagioli.

In una pentola versare un filo d’olio e far riscaldare con il rosmarino per qualche minuto. A questo punto aggiungere i fagioli cannellini, prima scolati dal loro liquido. Far cuocere e versare la crema di finocchi. Infine, amalgamando con un cucchiaio, aggiungere anche un pizzico di sale, una spolverata di pepe e il cumino. Mescolare ancora un po’ e poi spegnere il fuoco. Servire con crostini ed ecco che il piatto caldo e piacevole farà impazzire tutti in poche mosse.

