.Un impasto soffice e goloso che riesce ad accontentare grandi e piccini. Questa sera, il team culinario di ProiezionidiBorsa vi porta scoprire i segreti di una treccia rustica ripiena perfetta. Come? Grazie a poche e semplici mosse. Scopriamole insieme partendo dall’occorrente.

Ingredienti

Farina tipo 00, 300 g;

Latte, 75 g;

Lievito di birra, 12 g;

Acqua, 75 g;

Olio, 30 ml;

Sale fino q.b.;

Zucchero q.b;

2 uova;

Scamorza e prosciutto cotto a cubetti (circa 100 g per ogni prodotto).

Come preparare una treccia rustica ripiena in poche mosse. Preparazione

Versate il latte e l’acqua, meglio se entrambi leggermente tiepidi, in un mixer e fate sciogliere nella miscela il lievito. Aggiungete lo zucchero. Versate il composto in una ciotola ed aggiungete la farina, precedentemente setacciata. Poi versate l’olio ed un tuorlo d’uovo. Mescolate bene aggiungendo anche un pizzico di sale. Mischiate l’impasto fino a quando non sarà diventato omogeneo e compatto. Poi, copritelo con un tovagliolo di cotone asciutto e lasciate lievitare a temperatura ambiente per circa due ore.

Stendete l’impasto con le dita e create un salsicciotto da tagliare in tre pezzi uguali. Allungate i tre pezzi fino a formare dei salsicciotti di ugual grandezza. Inserite all’interno di ogni striscia il formaggio e il prosciutto a dadini, poi richiudeteli su sé stessi. Infine, intrecciate i pezzi fissando bene le estremità.

Prendete una teglia e ricopritela con uno strato di carta da forno e adagiate la vostra treccia. Prima di infornare l’impasto, spennellate con l’altro tuorlo d’uovo su tutta la superficie della treccia. Ora, fate cuocere a 200°C per circa 30 minuti. Quando la superficie diventerà bella dorata, la treccia rustica è pronta per essere servita. Potete tagliarla a fette e disporle in un piatto, oppure potete portare direttamente sul tavolo l’intera traccia. Bella da vedere e buona da mangiare vi farà fare un figurone con i vostri ospiti.

