Il sugo al pomodoro riesce a rendere speciale anche un semplicissimo piatto di pasta. Buono e ricco di gusto, questo condimento è sicuramente tra i più gettonati in cucina. Il motivo è semplice: si adatta a tutto, o quasi.

Il sugo al pomodoro, infatti, è molto versatile e in un batter d’occhio garantisce un sapore delizioso che farà impazzire anche i bambini. Difatti, il pomodoro viene scelto, molto spesso, come uno dei primi condimenti per i bambini svezzati e che, pian piano, stanno provando i piaceri della buon cibo.

Dunque, saper portare il tavola un sugo al pomodoro perfetto è una regola fondamentale per ottenere i consensi di tutti i commensali.

Attenzione, quindi, a non farsi illudere dalla ricetta semplice e veloce del classico sugo. L’errore è dietro l’angolo.

Inoltre, anche saper addolcire il sugo e correggere il grado d’acidità rilasciato naturalmente dal pomodoro, è un compito importante che potrebbe fare la differenza, anche nella preparazione di un condimento così semplice.

Quest’oggi, cercheremo di capire come avere un sugo semplicemente perfetto e senza acidità con questi 2 trucchetti facilissimi ma che pochi conoscono.

Sugo semplicemente perfetto e senza acidità con questi 2 trucchetti facilissimi ma che pochi conoscono

Per un buon sugo di pomodoro sono tanti i piccoli escamotage a cui potersi affidare. Ad esempio, un velocissimo trucchetto della nonna è quello di non fossilizzarsi solamente sull’aggiunta della famosa fogliolina di basilico fresco.

Spaziare con la fantasia è un buon metodo per creare combinazioni e sapori sempre diversi. Aggiungere, ad esempio, il prezzemolo, l’origano secco, oppure il timo e quindi giocare con le erbe aromatiche, regalerà al sugo un profumo eccezionale e un gusto sfizioso e rustico.

Per eliminare l’acidità, invece, sembrerebbe un buon metodo versare circa un mezzo cucchiaino di latte in padella, durante la cottura. Oppure una noce di burro. Questi ingredienti addolciscono il pomodoro in un secondo. Infine, dopo aver aggiunto il latte o il burro, condire il sugo con le spezie ed il gioco è fatto.

Con poche e semplici mosse si potrà godere di un sugo molto aromatico e dolce al punto giusto.

2 trucchetti geniali, facili e veloci per trasformare un semplice sugo di pomodoro in una fresca bontà che accontenta tutti anche con il caldo