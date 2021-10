La pasta al forno è un alternativa a quella classica saltata in padella e in molti casi è un vero e proprio pasto completo. In effetti esistono varie ricette di pasta al forno, anche svuota frigo o che permettono di consumare gli avanzi del giorno prima.

La preparazione della pasta al forno permette di poter organizzare il pasto anche il giorno prima, concedendo un po’ di respiro a chi si occupa della cucina. Ci sono poi anche vari trend del momento che risuonano sul web come la spettacolare e semplicissima pasta al forno che sta spopolando su TikTok.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come conquistare tutti con una spettacolare ricetta autunnale

Questa deliziosa pasta al forno conquisterà tutti per i suoi ingredienti autunnali come lo speck morbido e croccante che adorano tutti e i broccoli. Quest’ultimi inseriti nella pasta con mozzarella e besciamella creeranno un connubio irresistibile da voler fare il bis.

Inoltre si può aggiungere anche la salsiccia, che andrà cotta in padella con i broccoli per insaporire al meglio il condimento. Oppure si potrà cuocere a parte in padella ricoperta d’acqua con un filo d’olio e una fogliolina d’alloro.

Ingredienti per circa 4 persone

300 g di pasta (rigatoni, penne, mezze penne, eliche o altri formati simili)

280 g di broccoli

220 g scamorza

150 g di mozzarella

60 g di speck

50 g di parmigiano

besciamella

olio extravergine di oliva

pan grattato

peperoncino

aglio

sale

Ecco la deliziosa pasta al forno che tutti adorano per i suoi ingredienti autunnali

Procedimento

Iniziare la preparazione con la cottura della pasta che dovrà essere scolata molto al dente. Quando la pasta sarà scolata, aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva per evitare che la pasta si attacchi.

Nel frattempo prendere una padella e aggiungere uno spicchio d’aglio e circa 2 cucchiai d’olio e peperoncino preferibilmente fresco e non tritato.

Aggiungere i broccoli, un pizzico di sale e coprire con un coperchio per circa 5 minuti e far insaporire per bene. Mentre saltiamo i broccoli in padella, riscaldare il forno e prendere una pirofila adatta per la capienza della pasta e ungerla di olio e successivamente cospargere di pan grattato.

Prendere la pasta e unirla ai broccoli, alla besciamella e una parte del formaggio grattugiato parmigiano nella padella, amalgamando bene il condimento a fuoco spento. Aggiungere infine la scamorza tagliata a cubetti insieme allo speck e una buona parte della mozzarella tagliata a dadini.

Versare la pasta ben condita della pirofila, cospargere di parmigiano e mozzarella e infornare a 200°C per circa 30 minuti. Quando sarà ben cotta, attendere qualche minuto prima di fare le porzioni per evitare che il trancio di pasta si apra nel piatto perdendo la forma.

Approfondimento

La pasta al forno sarà più gustosa che mai con questo ingrediente