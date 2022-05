Una giornata in spiaggia richiede un po’ di organizzazione. Dobbiamo mettere in borsa un asciugamano, un pareo, un cambio di costume, la maschera, il boccaglio, un buon libro, uno snack e naturalmente l’indispensabile crema solare. I più organizzati portano anche con sé un geniale accessorio per tenere il cellulare sempre all’asciutto anche quando facciamo le foto in mare, ma spesso si dimenticano un altro oggetto fondamentale. Vediamo di che cosa si tratta.

Teniamo sempre a portata di mano un farmaco contro la cinetosi

Quale oggetto dimentichiamo quasi sempre quando stiamo preparando la borsa per andare in spiaggia? Semplicissimo: si tratta di un semplice farmaco contro la cinetosi. La cinetosi, o disturbo da movimento, si manifesta più frequentemente quando ci spostiamo in auto o bus. Ma come sa benissimo chi ha sofferto di mal di mare, uno stomaco in subbuglio e la testa che gira possono rovinare anche il migliore dei pomeriggi in barca. Per di più, il mal di mare non si manifesta soltanto sulle barche. Anche un’attività semplice come noleggiare un pedalò, o raggiungere una piattaforma galleggiante per fare i tuffi, possono scatenare il mal di mare.

Spesso ci dimenticano di metterlo in borsa quando andiamo al mare, ma questo oggetto potrebbe salvarci la giornata

Aggiungiamo quindi alla nostra lista di oggetti da mettere nella borsa da spiaggia anche un semplice farmaco contro il mal di mare. In questo modo potremo esplorare in maniera spontanea le bellezze naturali della costa, e non dovremo mai rinunciare a una piccola escursione in barca a motore, traghetto o pedalò nel caso in cui si presentasse l’occasione di movimentare un po’ la giornata al mare. Per non parlare del fatto che alcuni scoprono di patire persino la tavola da surf o lo stand up paddle. Soltanto quando ormai è troppo tardi e si trovano a cavalcare le onde.

Sotto forma di pillola o di gomma da masticare

Spesso ci dimentichiamo di metterlo in borsa, ma fortunatamente i farmaci anti-cinetosi si possono reperire facilmente in farmacia. Sotto forma di pillola contenente estratto di zenzero oppure di gomma da masticare. È invece dubbia l’efficacia dei braccialetti anti nausea, che spesso non bastano per combattere il temuto mal di mare. Nel caso ci trovassimo già a solcare le onde senza un farmaco anti nausea a disposizione, proviamo a fissare l’orizzonte per far passare la nausea, o a mangiare una caramella allo zenzero, che aiuta contro il malessere dello stomaco.

Approfondimento

