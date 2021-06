Non c’è nulla che possa rovinare le nostre vacanze come un portafoglio o un cellulare rubato in spiaggia mentre eravamo a fare una nuotata. Lasciare tutti i nostri averi sotto l’ombrellone mentre ci godiamo la frescura dell’acqua è una fonte di stress per la maggior parte di noi. Di solito la soluzione adottata è quella di fare il bagno a turno per tenere sempre d’occhio le borse. Ma se siamo da soli, o se ci teniamo a fare il bagno con i nostri amici o con la famiglia, come possiamo assicurarci che i nostri averi siano al sicuro? Esiste una soluzione pratica e semplicissima. Basta portare con noi un oggetto geniale.

L’accessorio indispensabile per una giornata in spiaggia senza paura dei ladri di borse

Ma di quale oggetto stiamo parlando? Semplicissimo: di una custodia impermeabile per telefono e portafoglio che possiamo facilmente portare con noi anche quando andiamo a fare il bagno. Ne esistono di tutte le dimensioni, dalle più leggere e piccole, fino a quelle ‘dimensione zaino’. Se non vogliamo troppo ingombro, possiamo acquistare una in dimensione cellulare, e metterci dentro anche dei contanti e delle carte, in modo da non dover portare con noi l’interno portafoglio. Soluzione geniale ma semplicissima. È questo l’accessorio indispensabile per una giornata in spiaggia senza paura dei ladri di borse.

Ma attenzione, controlliamo prima che la custodia sia 100% impermeabile e non danneggiata.

Ecco come controllare che funzioni alla perfezione

Prima di partire per la spiaggia, facciamo un piccolo esperimento. Mettiamo all’interno della custodia un fazzoletto di carta, o un pezzo di carta igienica. Chiudiamo la custodia e immergiamola poi in acqua. Nel lavandino andrà bene. Se il fazzoletto resta asciutto, vuol dire che la nostra custodia è perfettamente impermeabile e pronta ad accompagnarci in mare. Non dovremo mai più temere i ladri di borse.

