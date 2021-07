Tra i molti accessori da spiaggia che non possono mancare nella casa di ciascuno di noi ce n’è uno che per il resto dell’anno rimane inesorabilmente chiuso nell’armadio. Si tratta del pareo da spiaggia, quel telo di grandi dimensioni su cui ci sdraiamo per prendere il sole per qualche giorno all’anno e poi dimentichiamo fino all’estate successiva. Ma in realtà questo oggetto ha altri mille usi geniali per tenerci al fresco d’estate e per aiutarci nella quotidianità. Non abbandoniamolo nell’armadio quindi, ecco come possiamo usarlo anche quando non siamo in spiaggia.

Lo usiamo solo in spiaggia ma questo oggetto ha mille usi utilissimi d’estate

Per prima cosa, non dimentichiamo che i teli o i parei da spiaggia vengono prodotti apposta in materiali molto leggeri e traspiranti. Questo ci torna utile non soltanto in spiaggia, ma anche a casa. Per esempio, un pareo da spiaggia può diventare un perfetto separé tra diverse stanze o tra aree diverse della stessa stanza. Lascerà passare l’aria e aiuterà a mantenere l’ambiente più fresco, molto meglio di un separé tradizionale o di una porta.

Ma non è finita qui. Il pareo è pieno di risorse. Lo usiamo solo in spiaggia ma questo oggetto ha altri mille usi utilissimi d’estate. Vediamo come altro usarlo.

Usiamolo per proteggerci dalle zanzare, come lenzuolo, per andare in campeggio e arredare casa

Chi non è mai stato disturbato dalle zanzare durante le notti d’estate? Il pareo può accorrere in nostro soccorso: possiamo usarlo come zanzariera, appendendolo intorno al letto. Grazie alla sua leggerezza, non patiremo il caldo, ma saprà proteggerci dagli insetti come una zanzariera tradizionale.

Se siamo tra quelli che preferiscono dormire coperti, ma fa troppo caldo per un lenzuolo o una coperta, possiamo utilizzare il nostro telo mare per stare comodi ma freschi. E non è finita qui, il telo mare può essere utilissimo anche molto lontano dalla spiaggia. Se andiamo in campeggio, ad esempio, potremo usarlo per coprire il pavimento della nostra tenda, o anche come lenzuolo provvisorio. Per non parlare dell’uso classico come arazzo da parete.

