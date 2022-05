Durante le occasioni speciali, come cerimonie, compleanni, anniversari e così via, è importante stupire gli ospiti già dalle prime portate. In questi casi possiamo ad esempio allestire un abbondante buffet o preparare un aperitivo veloce, prima di servire i piatti principali.

In entrambe le situazioni bisogna comunque preparare dei piatti semplici e veloci, ma allo stesso tempo di grande effetto. Nelle prossime righe vedremo due ricettine veramente sfiziose dalle quali potremmo prendere spunto per fare un vero figurone.

Cestini di patate super golosi

Per la prima ricetta vedremo come realizzare dei deliziosi cestini di patate ripieni. Innanzitutto, sbucciamo 300 g circa di patate e tagliamole a fettine spesse 1 mm. Trasferiamole in una ciotola e condiamole con olio EVO, origano, sale e mescoliamole per bene. Dopo di che imburriamo una dozzina di stampini di alluminio e disponiamo le fettine sul fondo e lungo i bordi. Ora inforniamo gli stampini a 200 gradi per 20 minuti e intanto prepariamo la farcitura.

Laviamo per bene due zucchine, tagliamole a cubetti e facciamole rosolare in padella con olio EVO e aglio. Dopo di che tagliamo a cubetti anche la scamorza affumicata e lo speck. A questo punto, sforniamo i cestini di patate, farciamoli con gli ingredienti e inforniamoli nuovamente per altri 10 minuti. Prima di servirli, però, sarà molto importante farli raffreddare per qualche minuto per evitare spiacevoli scottature.

Per un buffet stratosferico o un aperitivo memorabile ecco due deliziosi antipastini da preparare al volo

Per la seconda ricetta, invece, vedremo come preparare delle gustosissime pizzette di melanzane, che potremmo servire anche come contorno. Come prima cosa, tagliamo una mozzarella a fette sottili e lasciamole scolare all’interno di un colino. Dopo di che puliamo le melanzane e priviamole del picciolo. A questo punto tagliamo anch’esse a rondelle spesse circa 1 cm e sistemiamole man mano su una teglia rivestita con carta forno. Ora non ci resta che irrorarle con olio EVO, sale e pepe e infornare il tutto per 15 minuti a 190 gradi.

Nel frattempo, versiamo qualche cucchiaio di passata di pomodoro all’interno di una ciotolina e condiamola con olio EVO, origano e sale. Sforniamo, quindi, le nostre melanzane e cospargiamo la salsa di pomodoro sulla loro superficie, lasciando liberi i bordi. Fatto ciò, adagiamo anche qualche straccetto di mozzarella ed inforniamo nuovamente per altri 7 minuti abbondanti. Prima di servire possiamo guarnire con delle foglioline di basilico ed un filo di olio EVO. Quindi, ecco due ricette da preparare in svariate occasioni, anche per un buffet stratosferico o un aperitivo memorabile.

