Sicuramente il corpo umano comunica ogni giorno il suo stato. Infatti, l’organismo invia in continuazione dei messaggi, soprattutto per avvisare se qualcosa non sta funzionando come ci si aspetterebbe. I sintomi che si possono riscontrare, in generale, sono sicuramente dei campanelli d’allarme che sarebbe meglio non sottovalutare nella maggior parte dei casi. Ovviamente, diagnosticarsi malattie da soli non è la strada giusta da seguire. Ma informarsi, raccogliere dati e presentare i propri dubbi a un medico di fiducia sarà sicuramente la strada più corretta da intraprendere.

Gonfiore alle braccia, ecco un sintomo che potrebbe collegarsi ad alcuni problemi nello specifico da non sottovalutare

Ci sono diversi sintomi di cui potremmo trattare, soprattutto quando non ci sembrano chiari come vorremmo. Per esempio, molti di noi potrebbero ritrovarsi ad avere problemi comunemente legati alle emorroidi che, invece, potrebbero essere avvisaglie di tutt’altra patologia. Altri sintomi, invece, sono meno comuni e più evidenti e uno di questi è quando notiamo le nostre braccia troppo gonfie. Gli esperti di Humanitas, infatti, ci spiegano che questo tipo di messaggio potrebbe essere correlato ad alcuni problemi che non tutti conoscono e che di sicuro sarebbe meglio annotare per poter stare più tranquilli.

Braccia grosse e gonfie potrebbero essere un campanello d’allarme di 3 patologie poco conosciute da tenere sott’occhio

Ricordiamo, in primis, che le braccia gonfie potrebbero essere causate da alcuni vizi come il fumo o da alcuni traumi subiti. Anche l’influenza di farmaci e ragioni mediche, in questo caso specifico, non sono assolutamente da escludere. Ma, parlando di patologie, il gonfiore alle braccia potrebbe essere il campanello che indica la presenza della dermatomiosite, ad esempio, una malattia muscolare infiammatoria. Nella lista, potremmo ritrovare anche la polimiosite, una malattia autoimmune che colpisce sempre la zona muscolare. Infine, tra le varie patologie, potremmo tenere in considerazione anche la sindrome di Raynaud.

Dunque, se notiamo braccia grosse e gonfie potrebbero essere un campanello delle patologie appena indicate. Ovviamente, questo sintomo da solo non vuol dire assolutamente nulla e non c’è bisogno di allarmarsi. Per essere preoccupante, dovrebbe essere accompagnato da altre avvisaglie che potrebbero farci capire la situazione. Data la variabilità dei sintomi, quindi, la cosa migliore da fare sarà parlarne con il proprio medico di fiducia. Solo in questo modo, infatti, potremo avere delle risposte ferme e concrete sulla nostra situazione di salute.

Lettura consigliata

Questo sintomo quasi sempre ignorato potrebbe indicare l’insorgenza di un tumore che spaventa tantissimi